Sassuolo is in ieder geval voor enkele uren de nieuwe koploper in de Serie A. De Noord-Italiaanse formatie won zondag met 0-2 bij Hellas Verona. Internazionale boog thuis punten tegen Torino een 0-2-achterstand om in een 4-2-zege.

Sassuolo kwam enkele minuten voor rust op voorsprong bij Hellas Verona via een treffer van Jérémie Boka. De Ivoriaan krulde de bal prachtig in de rechterhoek. Een kwartier voor tijd verdubbelde Domenico Berardi de marge met een hard afstandsschot.

Dankzij de overwinning is Sassuolo zeker tot 22.30 uur koploper. De ploeg van coach Roberto De Zerbi heeft één punt voorsprong op nummer twee AC Milan, dat om 20.45 uur op bezoek gaat bij Napoli.

AS Roma heeft ook één punt achterstand op Sassuolo en bezet de derde plek. De Romeinen waren thuis met 3-0 te sterk voor Parma dankzij twee goals van Henrikh Mkhitaryan en een doelpunt van Borja Mayoral. Rick Karsdorp maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg.

Romelu Lukaku scoorde twee keer namens Internazionale. (Foto: Pro Shots)

Inter buigt achterstand om tegen Torino

Inter had het in Milaan bijzonder lastig met Torino. De formatie van coach Antonio Conte kwam met 0-2 achter door doelpunten van Simone Zaza en Cristian Ansaldi (penalty).

Na ruim een uur zorgde Alexis Sánchez voor de aansluitingstreffer, waarna Romelu Lukaku Inter de voorsprong bezorgde. De Belg zorgde halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker en benutte in de slotfase een penalty. Vlak voor tijd bepaalde Lautaro Martínez de eindstand.

Stefan de Vrij speelde het laatste kwartier mee bij Inter, dat de eerste competitiezege in bijna een maand boekte. De 'Nerazzurri' klimmen naar een plek in de subtop.

