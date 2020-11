Zlatan Ibrahimovic heeft AC Milan zondag weer eens aan een overwinning geholpen in de Serie A. De Zweed maakte twee doelpunten voor zijn ploeg in de met 1-3 gewonnen topper op bezoek bij Napoli. Wel raakte hij in de slotfase geblesseerd. In België debuteerde John van den Brom met een ruime zege als trainer van KRC Genk.

Ibrahimovic opende in de twintigste minuut de score voor AC Milan bij Napoli. De 39-jarige spits kopte van net binnen het zestienmetergebied een voorzet van Theo Hernández binnen. Na een klein half uur zorgde Giovanni Di Lorenzo met een schot op de paal bijna voor de gelijkmaker.

Vroeg in de tweede helft was Ibrahimovic opnieuw trefzeker. Ditmaal tikte hij van dichtbij binnen uit een voorzet van Ante Rebic. De aanvaller, die ook nog een treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel, moest elf minuten voor tijd wel naar de kant met vermoedelijk een hamstringblessure.

Na ruim een uur spelen tekende Dries Mertens voor de aansluitingstreffer. De Belg speelde zich vlak voor het vijandige doel knap vrij en plaatste de bal in de rechterhoek. Kort daarna kwam Napoli met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Tiémoué Bakayoko. Invaller Jens Hauge bepaalde diep in blessuretijd uit een counter de eindstand.

Inter draait achterstand om tegen Torino

AC Milan blijft dankzij de overwinning koploper in de Serie A. De 'Rossoneri' hebben twee punten voorsprong op Sassuolo, dat met 0-2 won bij Hellas Verona. Nummer drie AS Roma, dat Parma met 3-0 versloeg, heeft drie punten achterstand.

Eerder op de dag draaide Internazionale een achterstand om tegen Torino en won met 4-2. De formatie van coach Antonio Conte kwam met 0-2 achter door doelpunten van Simone Zaza en Cristian Ansaldi (penalty). Alexis Sánchez, Romelu Lukaku (tweemaal, waarvan één uit een penalty) en Lautaro Martínez bezorgden de thuisploeg in de tweede helft de winst.

Stefan de Vrij speelde het laatste kwartier mee bij Inter, dat de eerste competitiezege in bijna een maand boekte. De 'Nerazzurri' klimmen naar een plek in de subtop.

Van den Brom begint met ruime zege bij Genk

In België boekte Van den Brom een overtuigende zege in zijn eerste wedstrijd als trainer van Genk. De Nederlandse coach zag zijn ploeg op eigen veld met 4-1 winnen van Royal Excel Mouscron.

Genk kwam nog wel op achterstand door een intikker van Nuno Da Costa. Op slag van rust herstelde Junya Ito het evenwicht en in de tweede helft bezorgden Théo Bongonda (tweemal) en Paul Onuachu de thuisploeg de winst.

Dankzij de overwinning klimt Genk naar de derde plaats in de Jupiler Pro League. De achterstand op koploper Club Brugge, dat zaterdag met 1-0 won van KV Kortrijk dankzij een fraaie omhaal van Noa Lang, is één punt.

Real Sociedad viert de winnende treffer tegen Cádiz. (Foto: ANP)

Isak leidt Real Sociedad naar winst

In La Liga boekte Real Sociedad een nipte overwinning op bezoek bij het gepromoveerde Cádiz. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak kroonde zich tot matchwinner door halverwege de tweede helft van dichtbij raak te koppen.

Sociedad heeft nu drie punten voorsprong op nummer twee Atlético Madrid, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. De ploeg van coach Diego Simeone won zaterdag met 1-0 van FC Barcelona. Cádiz is terug te vinden in de subtop.

Komende donderdag gaat Sociedad in de Europa League op bezoek bij AZ. Beide ploegen staan net als Napoli op zes punten.

