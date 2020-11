Feyenoord is zondag in het spoor gebleven van koploper Ajax in de Eredivisie. De Rotterdammers maakten met tien man een 1-0-achterstand ongedaan en wonnen mede door een prachtig doelpunt van Marcos Senesi met 1-3 bij Fortuna Sittard.

Feyenoord stond binnen een minuut op achterstand door een treffer van Zian Flemming en niet veel later met een man minder door een rode kaart van Orkun Kökcü, maar trok uiteindelijk dus nog alles recht.

De bezoekers leiden halverwege al dankzij een wereldgoal van Senesi en een strafschop van Steven Berghuis. In de slotfase werd het ook nog 1-3 door wederom een strafschop van Berghuis, die nu met negen goals topscorer is van de Eredivisie.

Door de zege heeft Feyenoord als nummer drie nog altijd drie punten minder dan Ajax, dat eerder op zondag met 5-0 te sterk was voor Heracles Almelo. Fortuna Sittard blijft de hekkensluiter, maar heeft evenveel punten als nummer zeventien FC Emmen.

Feyenoord reisde met een zeer gehavende selectie af naar Sittard. Trainer Dick Advocaat kon om uitlopende redenen niet beschikken over Justin Bijlow, Uros Spajic, Ridgeciano Haps, Tyrell Malacia, Leroy Fer, Luis Sinisterra en Christian Conteh.

Marcos Senesi legt aan voor zijn wereldgoal namens Feyenoord tegen Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

Dramatische start voor Feyenoord

Feyenoord kende een dramatische start tegen Fortuna. De ploeg kwam al na 31 seconden op achterstand. Flemming ontsnapte aan de aandacht van de verdediging en schoot de bal na een pass van Tesfaldet Tekie tegendraads achter Nick Marsman.

Het was het begin van een hectische openingsfase. Feyenoord kreeg snel twee grote kansen op de 1-1, maar Nicolai Jorgensen (van dichtbij recht op Yanick van Osch) en Orkun Kökcü (goede redding Van Osch) zorgden daar nog niet voor.

Tot overmaat van ramp moest Feyenoord in de twaalfde minuut ook nog eens met tien man verder. Kökcü stond een tikkeltje ongelukkig op de voet van Roel Janssen, maar kreeg daarvoor wel de rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler.

Opvallend genoeg begon Feyenoord vanaf dat moment een stuk beter te spelen, al ontsnapte het vlak na de rode kaart wel aan de 2-0. Mats Seuntjens raakte met een enorme poeier van een meter of dertig de bovenkant van de lat.

Steven Berghuis juicht na zijn eerste strafschop voor Feyenoord tegen Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

Senesi schiet bal vol in kruising

Feyenoord bracht in de 34e minuut de stand alsnog in evenwicht. Marcos Senesi, die onlangs al met een omhaal scoorde tegen ADO Den Haag, schoot een afgeslagen bal uit een hoekschop vanaf 25 meter schitterend in de kruising.

Daarna bleef Feyenoord de bovenliggende partij en dat resulteerde in de blessuretijd van de eerste helft in de 1-2. Berghuis mocht na een heel lichte overtreding van Martin Angha op Bryan Linssen aanleggen vanaf elf meter en faalde niet.

Feyenoord nam na rust een afwachtende houding aan en loerde vooral op de counter. Dat leverde na twintig minuten bijna de 2-2 op. Marsman lag goed in de weg bij pogingen van Sebastian Polter en Flemming.

Behoudens dat ondervond Feyenoord weinig problemen met Fortuna en liep het in extremis zelf uit anar 1-3. Berghuis benutte na een overtreding van Jorrit Smeets op hem zijn tweede penalty en zorgde zo voor de nodige opluchting bij zijn club.

