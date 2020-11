Ruud Brood is zondag met een ontluisterende nederlaag begonnen aan zijn periode als trainer van ADO Den Haag. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd er met 6-0 verloren.

Brood begon bij zijn eerdere zes clubs nog nooit met een nederlaag. Met die statistiek werd korte metten gemaakt op Het Kasteel, waar de situatie bij rust nog te overzien was. Door een treffer van Lennart Thy leidde Sparta met 1-0.

In de tweede helft gaf ADO het in korte tijd echter helemaal weg. Doelpunten van Sven Mijnans, Abdou Harroui en opnieuw Thy in de 53e, 56e en 59e minuut zorgden voor een alsmaar pijnlijker debuut van Brood.

Sparta kende geen genade, bleef de aanval zoeken en strafte in de slotfase nog twee keer defensief geklungel af. Invaller Mario Engels maakte beide doelpunten.

Het lijkt erop dat ADO net als vorig seizoen alles op alles moet zetten om degradatie af te wenden. De residentieclub won in negen speelrondes pas één keer en houdt voorlopig alleen FC Emmen en Fortuna Sittard onder zich.

Sparta kende ook een matig begin van het seizoen en kan de ruime overwinning dus goed gebruiken. De ploeg van coach Henk Fraser staat nu op twee zeges en is middenmoter.

Ruud Brood zag het vooral in de tweede helft helemaal misgaan bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

