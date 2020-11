Ruud Brood is zondag met een ontluisterende nederlaag begonnen aan zijn periode als trainer van ADO Den Haag. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd er met 6-0 verloren. Later op de dag leverde RKC Waalwijk-sc Heerenveen geen winnaar op: 1-1.

Brood begon bij zijn eerdere zes clubs nog nooit met een nederlaag. Met die statistiek werd korte metten gemaakt op Het Kasteel, waar de situatie bij rust nog te overzien was. Door een treffer van Lennart Thy leidde Sparta met 1-0.

In de tweede helft gaf ADO het in korte tijd echter helemaal weg. Doelpunten van Sven Mijnans, Abdou Harroui en opnieuw Thy in de 53e, 56e en 59e minuut zorgden voor een alsmaar pijnlijker debuut van Brood.

Sparta strafte in de slotfase nog twee keer defensief geklungel af. Invaller Mario Engels maakte beide doelpunten. Sparta boekte de grootste Eredivisie-zege sinds 5 mei 1978, toen FC Amsterdam eveneens met 6-0 werd verslagen. Uitgerekend de deze week overleden Pim Doesburg, die zondag werd herdacht op Het Kasteel, stond toen op doel.

Het lijkt erop dat ADO net als vorig seizoen alles op alles moet zetten om degradatie af te wenden. De residentieclub won in negen speelrondes pas één keer en houdt voorlopig alleen FC Emmen en Fortuna Sittard onder zich.

Sparta kende ook een matig begin van het seizoen en kan de ruime overwinning dus goed gebruiken. De ploeg van coach Henk Fraser staat nu op twee zeges en is middenmoter.

Ruud Brood zag het vooral in de tweede helft helemaal misgaan bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Tiental Heerenveen geeft voorsprong weg

In Waalwijk was Heerenveen aanvankelijk de betere ploeg en dat kwam al in de eerste helft tot uitdrukking in de score, toen Henk Veerman op aangeven van Jan Paul van Hecke scoorde. De spits maakte al zijn achtste seizoenstreffer.

Het leek de opmaat naar een zorgeloze wedstrijd voor de Friezen, maar dat veranderde op slag van rust, toen Sieben Dewaele een directe rode kaart kreeg. De Belg was op het been van RKC'er Cyril Ngonge gaan staan.

Na rust drong RKC meer en meer aan en vertolkte Heerenveen-keeper Erwin Mulder een hoofdrol met een paar knappe reddingen. Hij kon echter niet voorkomen dat invaller Vitalie Damascan in de slotfase alsnog voor de gelijkmaker zorgde.

Ondanks het teleurstellende resultaat doet Heerenveen het met een zesde plek nog altijd goed in de Eredivisie. RKC heeft het een stuk lastiger en staat net boven de degradatieplaatsen.

Sieben Dewaele druipt af na zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

