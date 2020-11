PSV moet het zondag in de uitwedstrijd tegen FC Twente zonder Mario Götze stellen. De sterspeler van de Eindhovenaren is niet geheel fit en wordt in de basisploeg vervangen door Noni Madueke.

Götze zit ook niet op de bank in de Grolsch Veste, waar PSV-trainer Roger Schmidt verder vasthoudt aan dezelfde namen in zijn opstelling. Zijn keuze voor Madueke op de rechterflank betekent dat Mohamed Ihattaren opnieuw een reserverol heeft.

In de afgelopen weken werd PSV geteisterd door coronagevallen in de selectie. Op de langer geblesseerde spelers als Érick Gutiérrez, Marco van Ginkel en Maximiliano Romero na kan Schmidt weer over iedereen beschikken.

Bij tegenstander FC Twente is er wél sprake van besmettingen. Queensy Menig is besmet met het coronavirus en Godfried Roemeratoe zit uit voorzorg in quarantaine, wat betekent dat Ramiz Zerrouki en Halil Dervisoglu aan de aftrap staan.

PSV speelt in Enschede de eerste wedstrijd sinds het overlijden van oud-voorzitter Harry van Raaij. De clubicoon overleed maandag op 84-jarige leeftijd. De uitvaart was zaterdag.

FC Twente-PSV begint om 16.45 uur. Voor zowel de nummer vijf als de nummer vier van de Eredivisie zou een overwinning betekenen dat er aansluiting wordt gehouden met de top.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Brama, Bosch, Zerrouki; Cerny, Danilo, Dervisoglu.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Madueke, Rosario, Sangaré, Gakpo; Malen, Zahavi.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie