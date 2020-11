Ajax heeft zondag in de Vrouwen Eredivisie de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Na zeven overwinningen op rij ging de koploper uit bij FC Twente met 2-1 onderuit.

Ajax begon nog wel goed aan de wedstrijd. Marjolijn van den Bighelaar opende na een half uur de score op Sportpak Het Diekman na geschutter in de verdediging van FC Twente.

De thuisploeg kwam tien minuten later op curieuze wijze op gelijke hoogte. Stefanie van der Gragt kreeg de bal uit een corner op haar hoofd en verraste daarmee haar eigen keeper Lize Kop. Van der Gragt maakte ook in de openingswedstrijd van het seizoen, eveneens tegen Twente, een eigen doelpunt.

Net als vorige week tegen PSV (3-2) kroonde Fenna Kalma zich in de tweede helft tot matchwinner. De spits van FC Twente liep na ruim een uur spelen goed weg bij haar tegenstander en schoof de bal op aangeven van Bente Jansen van dichtbij in het doel.

Ondanks de nederlaag blijft Ajax met 21 punten uit 8 wedstrijden bovenaan staan in de Vrouwen Eredivisie. PSV heeft drie punten minder. FC Twente is met zestien punten ook weer terug in de titelstrijd.