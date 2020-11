Nicolai Jørgensen keert terug in de basis van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard van zondagmiddag. De spits is hersteld van een liesblessure.

Trainer Dick Advocaat verklapte deze week al dat Jørgensen speeltijd zou krijgen, maar dat nog niet duidelijk was of hij meteen een basisplaats zou krijgen. De Deen viel op 25 oktober uit tegen RKC Waalwijk en is sindsdien niet meer in actie gekomen. Voor Jørgensen wordt het zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie.

In de aanval krijgt hij steun van Bryan Linssen en aanvoerder Steven Berghuis. Voor Mark Diemers wordt de wedstrijd tegen Fortuna een weerzien met zijn oude club. Hij vormt het middenveld met Orkun Kökçü en Jens Toornstra.

Achterin kan Advocaat geen beroep doen op Uros Spajic. De Serviër blijft uit voorzorg thuis, omdat een aantal ploeggenoten uit het Servische nationale team positief op het coronavirus testten. Hij wordt vervangen door Eric Botteghin, die met Marcos Senesi het verdedigingsduo vormt.

Nick Marsman staat onder de lat, omdat Justin Bijlow zeker tot de winterstop niet inzetbaar is. Feyenoord wordt geplaagd door blessures. Zo ontbreken onder anderen Leroy Fer, Ridgeciano Haps en Sven van Beek.

Feyenoord ging vorig seizoen hard onderuit

Feyenoord is dit seizoen in competitieverband nog ongeslagen en staat met achttien punten uit acht duels op de vierde plaats in de Eredivisie. Fortuna is hekkensluiter met drie uit acht. Vorig seizoen verloren de Rotterdammers verrassend met 4-2 in Limburg.

De wedstrijd tussen Fortuna en Feyenoord begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Bij Fortuna zit Sjors Ultee op de bank, omdat Kevin Hofland vorige week is ontslagen.

Opstelling Fortuna: Van Osch; Janssen, Angha, Rienstra, Cox; Tekie, Smeets, Flemming; Seuntjens, Polter, Hansson.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Geertruida; Toornstra, Diemers, Kökçü; Berghuis, Jørgensen, Linssen.