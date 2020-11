Ajax heeft zondag op overtuigende wijze de koppositie in de Eredivisie heroverd. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 te sterk voor Heracles Almelo in een wedstrijd waarin veel spelers geblesseerd uitvielen.

Halverwege leidde Ajax al met 3-0 door een vroege goal van Lassina Traoré en treffers van David Neres en Zakaria Labyad. Na rust maakte Dusan Tadic er 4-0 van en tekende Labyad voor zijn tweede doelpunt.

Met de ruime overwinning profiteerde Ajax van het gelijkspel van Vitesse van zaterdagavond bij FC Groningen (1-1). De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft nu twee punten voorsprong op de Arnhemmers.

Punt van zorg voor Ajax, zeker met het oog op de Champions League-wedstrijd van woensdag thuis tegen Midtjylland, is wel dat Davy Klaassen en Noussair Mazraoui in de eerste helft tegen Heracles geblesseerd raakten. Na rust viel ook Labyad uit met een kwetsuur. Het is niet bekend hoe ernstig de blessures zijn en of de confrontatie met Midtjylland in gevaar komt voor het drietal.

Davy Klaassen verlaat geblesseerd het veld en wordt vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. (Foto: Pro Shots)

Neres scoort met snoeihard schot

Heracles won in 1964 voor het laatst in Amsterdam van Ajax. Zondag in de ArenA werd redelijk snel duidelijk dat die statistiek in stand zou blijven. In de zesde minuut maakte de thuisploeg namelijk al de openingstreffer. Een pass van Neres werd, ook doordat de Heracles-verdedigers niet ingrepen, in het strafschopgebied aangenomen door Traoré, die overtuigend binnenschoot.

De tweede Ajax-goal werd nog veel overtuigender binnengeschoten. Neres haalde bij een afvallende corner snoeihard uit vanaf ongeveer 18 meter en Heracles-doelman Michael Brouwer was kansloos: 2-0.

Gezien het spelbeeld was de marge van twee onterecht, want Heracles beet in de eerste dertig minuten goed van zich af. De ploeg uit Almelo drong aan, maar grote kansen leverde dat niet op. Na de 2-0 leek er iets te knappen bij de ploeg van trainer Frank Wormuth.

Labyad maakte in de 35e minuut 3-0 door bij de eerste paal binnen te schieten na een corner. De score had voor rust zelfs nog verder kunnen oplopen, maar Tadic en Jurgen Ekkelenkamp - die Klaassen had vervangen - kregen de bal er niet in.

Vreugde bij Ajax na de 3-0 van Zakaria Labyad. (Foto: Pro Shots)

Heracles-aanvoerder Pröpper ging huilend van het veld

Twaalf minuten na rust was de vierde Ajax-goal alsnog een feit. Een pass van Perr Schuurs kwam via Labyad bij Tadic en de aanvoerder schoot koel in de hoek (4-0).

Verder was het voor Ajax in de tweede helft zaak om - met de wedstrijd tegen Midtjylland in het achterhoofd - niet al te diep te gaan en niet nog meer blessures op te lopen. Tadic werd na 63 minuten gewisseld en kreeg zo rust.

Er raakte wel snel weer een speler geblesseerd, maar dat was Heracles-verdediger Robin Pröpper. Na een duel met Traoré had hij veel pijn aan zijn knie. De aanvoerder, die in 2018 al eens een kruisband afscheurde, ging in tranen van het veld. Hij liet naderhand weten het gevoel te hebben dat zijn blessure dit keer meevalt.

Er waren op dat moment nog twintig minuten te spelen in de ArenA en daarin scoorde Ajax nog een keer. Labyad werkte de rebound binnen nadat keeper Brouwer een schot van Ryan Gravenberch had gekeerd.

Met twee goals was het een mooie middag voor de 27-jarige Labyad, tot ook hij in de slotfase geblesseerd naar de kant ging. Zo werd het drie dagen voor de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Midtjylland een zege met zorgen voor Ajax.

Robin Pröpper verlaat geëmotioneerd het veld. (Foto: Pro Shots)

