Davy Klaassen is zondag geblesseerd uitgevallen tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo. De middenvelder mist daardoor wellicht woensdag het belangrijke thuisduel met FC Midtjylland in de Champions League.

Klaassen kreeg al in de achtste minuut een tik van achteren van Heracles-middenvelder Rai Vloet. Hij probeerde het daarna nog wel, maar moest zich halverwege de eerste helft laten wisselen voor Jurgen Ekkelenkamp.

Het is nog niet duidelijk wat Klaassen, die vorige week na drie jaar zijn rentree maakte in het Nederlands elftal, mankeert en of hij een vraagteken is voor de ontmoeting met Midtjylland in de groepsfase van de Champions League.

Naast Klaassen werd ook Noussair Mazraoui voortijdig naar de kant gehaald tegen Heracles. De verdediger ontving een schop van Vloet op zijn enkel en werd in de rust vervangen door Sean Klaiber. Dat was echter waarschijnlijk meer uit voorzorg.

Ten Hag: 'Race tegen de klok voor Antony'

Ajax moet het tegen Midtjylland mogelijk ook stellen zonder Antony. De aanvaller liep twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3-zege) een hamstringblessure op en was niet fit genoeg voor de confrontatie tegen Heracles.

"Het wordt een race tegen de klok", zei trainer Erik ten Hag vlak voor de wedstrijd tegen Heracles tegen FOX Sports. "Het is niet helemaal uitgesloten dat hij mee kan doen. Hij is weer begonnen met de teamtraining, maar is nog niet helemaal aangesloten."

Ajax stond halverwege al op een 3-0-voorsprong tegen Heracles door doelpunten van Lassina Traoré, David Neres en Zakaria Labyad. Volg het restant van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in ons liveblog.

