Ajax is zondag verre van schadevrij uit de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (5-0) gekomen. Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad vielen geblesseerd uit en missen daardoor wellicht woensdag het belangrijke thuisduel met FC Midtjylland in de Champions League.

"Het is moeilijk nu in te schatten hoe ernstig de blessures zijn", zei trainer Erik ten Hag na de wedstrijd op de persconferentie. "Het is afwachten hoe ze de komende 24 uur doorkomen."

Klaassen kreeg in de Johan Cruijff ArenA in de achtste minuut een tik van achteren van Heracles-middenvelder Rai Vloet. Hij probeerde het daarna nog wel, maar moest zich halverwege de eerste helft laten wisselen voor Jurgen Ekkelenkamp.

"Het was een ijsbeentje", vertelde Ten Hag over het uitvallen van Klaassen. "En Mazraoui kreeg een schop op zijn enkel."

'De pijn is al weg'

Labyad, die twee keer scoorde tegen Heracles, was in de slotfase de derde Ajacied die er geblesseerd uit moest. Omdat Ten Hag al vijf keer had gewisseld, moest Ajax de wedstrijd met tien spelers afmaken.

"Ik kon mijn been niet meer volledig strekken zonder pijn", vertelde Labyad kort na de wedstrijd. "Daarna kon ik niet meer pijnvrij aanzetten en het ging mis toen ik een bal wilde spelen. Het was een heftige pijn."

Toch heeft Labyad, die vorig seizoen maanden aan de kant stond door een knieblessure, nog hoop dat hij kan spelen tegen Midtjylland. "De dokter moet het nog checken, maar de pijn is al weg. Het voelt ook niet hetzelfde als mijn knieblessure van vorig jaar."

'Race tegen de klok voor Antony'

Achter de naam van Antony staat al langer een vraagteken richting de confrontatie met Midtjylland. De aanvaller liep twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3-zege) een hamstringblessure op en was niet fit genoeg voor de wedstrijd tegen Heracles.

"Het wordt een race tegen de klok", vertelde Ten Hag. "Het is niet helemaal uitgesloten dat hij kan meedoen. Hij is weer begonnen met de teamtraining, maar is nog niet helemaal aangesloten."

Goed nieuws voor Ajax is wel dat de club door de simpele zege op Heracles alleen aan kop gaat in de Eredivisie, omdat Vitesse zaterdag gelijkspeelde op bezoek bij FC Groningen (1-1).

De wedstrijd tussen Ajax en Midtjylland begint woensdag om 21.00 uur. Bij een overwinning zijn de Amsterdammers al zeker van minimaal de derde plek in de groep en daarmee overwintering in de Europa League.

