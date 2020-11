Erling Haaland maakte zaterdag weer eens grote indruk bij Borussia Dortmund door vier keer te scoren, maar de Noorse topspits was na de wedstrijd tegen Hertha BSC vooral lovend over Youssoufa Moukoko. Het pas net zestienjarige toptalent viel voor hem in en is de jongste Bundesliga-debutant ooit.

Moukoko speelt sinds 2017 in de jeugd van Dortmund, waar hij bizarre statistieken kent. In 88 wedstrijden kwam hij tot 141 doelpunten. Dit seizoen staat de teller na vijf duels op dertien goals.

"Ik denk dat hij het grootste talent ter wereld is. Hij heeft een grote carrière voor zich. Ik ben 20 jaar, ik begin al oud te worden", zei Haaland lachend na de wedstrijd in Berlijn.

De Noor, die zaterdag de Golden Boy Award won als grootste talent van Europa, verwacht veel van Moukoko. "Hij is veel beter dan ik was op die leeftijd. Zijn voordeel is dat hij nu al bij Dortmund zit. Ik speelde op die leeftijd nog voor mijn jeugdclub Bryne."

Erling Haaland scoorde liefst vier keer in Berlijn. (Foto: Pro Shots)

'Ben een beetje boos op Favre'

Haaland werd in de 85e minuut, vlak nadat hij zijn vierde doelpunt had gemaakt en zijn seizoenstotaal op vijftien al gebracht, naar de kant gehaald door trainer Lucien Favre.

"Lucien vroeg hoeveel ik er had gemaakt. Hij zei: 'Drie toch?' Ik antwoordde dat het er vier waren. 'Slechts' vier, omdat hij me wisselde. Ik ben dus een beetje boos op hem", zei Haaland met een knipoog.

Dortmund profiteerde met de 2-5-zege bij Hertha van de misstap die concurrent Bayern München eerder op de dag maakte tegen Werder Bremen (1-1). Bayern heeft als koploper nog wel een punt voorsprong op 'BVB'.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga