José Mourinho denkt niet dat Tottenham Hotspur dit seizoen om de Engelse landstitel kan strijden. De Londenaren waren zaterdag met 2-0 te sterk voor Manchester City en grepen voor het eerst sinds 2014 de koppositie in de Premier League.

"Mensen mogen niet van ons verwachten dat we al na één seizoen om de titel strijden", zei Mourinho tegen de BBC. "We strijden niet om de titel, we proberen elke wedstrijd te winnen. Maar we zullen ook wedstrijden verliezen en gelijkspelen."

"Het voelt goed om bovenaan te staan, maar misschien staan we morgen weer tweede", doelde Mourinho op concurrent Leicester City, die bij een zege op Liverpool de koppositie van Tottenham Hotspur overneemt.

"En dat is geen probleem voor mij. Ik ben blij met de ontwikkeling van mijn ploeg en kan niet ontkennen dat het diner vanavond lekker zal smaken. Daarna ga ik Atlético Madrid-Barcelona kijken en zal ik als een roos gaan slapen."

Josep Guardiola feliciteert zijn José Mourinho na afloop van Tottenham Hotspur-Manchester City (2-0). (Foto: Pro Shots)

Guardiola: 'Hier staan teams van Mourinho om bekend'

Manchester City-coach Josep Guardiola baalde dat zijn ploeg weer in de val van Mourinho was gelopen. De twee troffen elkaar al vaker in Spanje, als coaches van FC Barcelona en Real Madrid.

"We wisten dat het moeilijk zou worden als we achter zouden komen. Zij staan vaak met hun rug in het eigen strafschopgebied", zei Guardiola. "Daar staan de teams van Mourinho om bekend. Je maakt een fout en ze slachten je in de counter. Natuurlijk hadden we kansen, maar die lieten we liggen."

De teleurstellende start van Manchester City baart Guardiola zorgen. De 'Citizens' staan na acht wedstrijden op een teleurstellende elfde plaats en hebben acht punten minder dan koploper Tottenham. "De wedstrijd van vandaag past bij dit seizoen. We spelen best aardig, maar vergeten te scoren en verdedigen ook niet goed. We moeten nu echt resultaten gaan boeken."

