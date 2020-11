Boadu ontbreekt in basiself AZ

Arne Slot stuurt dezelfde elf namen het veld in als bij de laatste Eredivisie-wedstrijd tegen Heerenveen. AZ won toen, ook zonder Myron Boadu, met 0-3 in het Abe Lenstra Stadion. Jonas Svensson staat 'gewoon' in de basis bij de Alkmaarders. De Noorse rechtsback zat bij de nationale selectie, maar speelde daar, vanwege een positieve coronabesmetting in de ploeg, geen wedstrijden. Desondanks staat hij bij AZ gewoon aan de aftrap.



Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjo, De Wit; Stengs, Gudmundsson, Karlsson.