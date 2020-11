Vitesse-aanvaller Armando Broja is teleurgesteld in zichzelf na zijn enorme misser van zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De negentienjarige Albanees schoot voor een leeg doel over en mede daardoor bleef zijn club steken op een 1-1-gelijkspel.

"Dit neem ik mezelf kwalijk, want dit was een kans om de wedstrijd te winnen. Maar goed, ik moet dit incasseren en verdergaan", zei Broja voor de camera van de NOS.

Broja werd halverwege de tweede helft bij een 1-1-stand door Oussama Tannane alleen voor doelman Sergio Padt gezet. Hij omspeelde de keeper, maar mikte vervolgens met zijn zwakkere linkerbeen hoog over.

"Dit soort dingen gebeuren helaas ook in het voetbal. Ik kan er niet al te lang om treuren, want de wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op. Ik moet ervoor zorgen dat ik meer doelpunten voor de club maak."

Vitesse-aanvaller Armando Broja schiet de bal voor een leeg doel over in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Letsch: 'We maken hem geen verwijt'

Broja, die in de slotfase werd gewisseld, bleef na het laatste fluitsignaal in het Hitachi Capital Mobility Stadion met zijn handen voor het gezicht in de dug-out zitten. Hij werd in de kleedkamer getroost door zijn ploeggenoten.

"Het was een fantastische aanval met een prachtige pass van Tannane. Broja doet eigenlijk alles goed. Hij heeft het er moeilijk mee, maar we maken hem geen verwijt. Je wint en je verliest samen", vertelde Vitesse-trainer Thomas Letsch.

Vitesse raakt door het gelijkspel wellicht achterop bij Ajax. De Amsterdammers spelen zondag in eigen huis tegen Heracles Almelo en hebben bij een zege twee punten voorsprong op Vitesse, dat op dit moment de koploper in de Eredivisie is.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie