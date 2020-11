Matthijs de Ligt beleefde zaterdag een succesvolle rentree na een schouderoperatie. De verdediger van Juventus maakte de negentig minuten vol in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cagliari en stapte dan ook met een goed gevoel van het veld.

"Het is geweldig om weer terug te zijn en het is fijn dat we hebben gewonnen zonder een doelpunt te incasseren", vertelde hij na zijn eerste wedstrijd sinds 7 augustus. "Fysiek voel ik me weer helemaal in orde. Daar heb ik ook hard aan gewerkt."

De rechterschouder van De Ligt schoot in november vorig jaar uit de kom tijdens een uitwedstrijd tegen Atlanta en daarna bleef hij last houden. Nadat Juventus de titel in de wacht had gesleept en was uitgeschakeld in de Champions League, ging de Oranje-international in augustus onder het mes.

"Ik heb drie heel zware maanden achter de rug", zei De Ligt, die ook in de periode daarvoor al vaak op zijn tanden moest bijten. "Vorig seizoen heb ik door mijn schouder al veel wedstrijden moeten spelen met pijn. Maar het was belangrijk voor ons om de titel te pakken. Soms moet je pijn lijden voor het team."

Matthijs de Ligt viert de overwinning met Cristiano Ronaldo, die beide doelpunten maakte. (Foto: ANP)

Pirlo: 'Matthijs bewijst een echte kampioen te zijn'

De Ligt hervatte eerder deze maand de groepstraining en wilde daarna zo snel mogelijk zijn rentree maken. "Hij stond erop om te spelen", zei trainer Andrea Pirlo, die vol lof was over de Nederlander.

"Eerlijk gezegd was ik erg benieuwd hoe hij het zou doen, maar hij speelde geweldig. Matthijs is een echte kampioen en bewees dat met zo'n goede wedstrijd na een lange periode van afwezigheid."

Juventus versloeg Cagliari dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. De nog ongeslagen ploeg bezet voorlopig de tweede plaats in de Serie A, achter koploper AC Milan.