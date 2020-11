Orlando City SC heeft na een gedenkwaardige penaltyreeks de tweede ronde in de play-offs van de MLS bereikt. De heldenrol in het duel met New York City was voor verdediger Rodrigo Schlegel, die als keeper de beslissende strafschop stopte.

Nadat het duel na reguliere speeltijd en verlenging in 1-1 was geëindigd, ging Maximiliano Moralez in de strafschoppenreeks namens New York direct in de fout. Toen doelman Pedro Gallese ook de laatste penalty van Valentín Castellanos stopte, kon het feest voor Orlando gaan beginnen.

Vanaf dat moment volgden de opmerkelijke momenten elkaar echter in hoog tempo op. De VAR concludeerde dat Gallese te vroeg van zijn lijn was gekomen en dat de penalty opnieuw moest. Bovendien kwam de fout Gallese op een tweede gele kaart te staan. Na bijna tien minuten was reservekeeper Brian Rowe klaar om de plaats onder de lat over te nemen, maar plots concludeerde de arbitrage dat Orlando alle wissels al had verbruikt.

Uiteindelijk was het verdediger Schlegel die noodgedwongen de keepershandschoenen aan moest trekken. Hij werd geklopt door Castellanos, die in de herkansing niet faalde. Voor Orlando leek er nog niets aan de hand, omdat Nani mocht aanleggen voor de beslissende strafschop. De Portugese oud-speler van Manchester United faalde echter.

De misser van Nani werd Orlando niet fataal, omdat Schlegel boven zichzelf wist uit te stijgen. De gelegenheidskeeper redde knap op een inzet van Gudmundur Thórarinsson, waarna de thuisploeg voor de tweede keer die avond de overwinning vierde.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de redding van Schlegel te bekijken.

Scheidsrechter en spelers zijn de tel kwijt

Opnieuw bleek dat voorbarig, want de scheidsrechter, die net als de spelers in al het tumult de tel was kwijtgeraakt, concludeerde na een tijdje dat het 5-5 stond, en dat Orlando dus nog een penalty moest nemen. Deze werd benut door Benji Michel (6-5), die Orlando zo definitief naar de volgende ronde schoot.

"Ik heb al heel wat meegemaakt in mijn carrière, maar deze ervaring is uniek", concludeerde Nani in de feestvreugde. Trainer Oscar Pareja sprak van een "krankzinnige avond." "Ik denk dat we heel wat tijd nodig zullen hebben om tot ons door te laten dringen wat hier is gebeurd."

Orlando speelt in de kwartfinales tegen Philadelphia Union of New England Revolution. De play-offs in de Verenigde Staten, waarvoor het FC Cincinnati van trainer Jaap Stam zich niet wist te plaatsen, eindigen op 12 december.