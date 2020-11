Ronald Koeman zit met FC Barcelona momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De coach leed zaterdag uit tegen Atlético Madrid (1-0) al de derde nederlaag van het seizoen en zag met het uitvallen van Gerard Piqué de ziekenboeg nog verder volstromen.

Met slechts elf punten uit acht wedstrijden beleeft Barcelona zelfs de slechtste competitiestart sinds 1991. De Catalanen staan slecht tiende in La Liga, negen punten achter Atlético Madrid en Real Sociedad.

"Zoals elke coach ben ik verantwoordelijk", zei Koeman na de wedstrijd. "We weten dat de resultaten beter moeten, maar daarvoor houd ik vertrouwen in deze spelers. Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht moeten we verbeteren. We hunkeren naar een reeks overwinningen."

De enige tegentreffer tegen Atlético hadden de Catalanen volledig aan zichzelf te wijten. Na slordig balverlies op het middenveld stond Yannick Carrasco opeens oog in oog met keeper Marc-André Ter Stegen, die zo'n dertig meter uit zijn doel was gekomen, maar de bal volledig miste.

"We gaven ze een groot cadeau en dat had invloed op het resultaat. Daardoor werd het alleen maar lastiger. We speelden in de eerste helft goed en domineerden de wedstrijd, al creëerden we niet veel kansen. Ik ben blij met de inzet van mijn spelers, wat dat betreft valt ze niets te verwijten."

Zorgen na uitvallen Piqué

De personele problemen bij Barcelona worden met de week groter. Piqué verliet na een uur spelen aangeslagen het veld na een botsing met Ángel Correa. De eerste diagnose van de medische staf wees uit dat Piqué een verstuikte rechterknie heeft. De 33-jarige verdediger staat mogelijk maanden aan de kant.

"Natuurlijk maak ik me zorgen, dat zou elke coach doen", zei Koeman. "We hebben veel blessures, wat ook het gevolg is van ons drukke programma. Ik zag dat Piqué veel pijn had, maar heb nog niet met de doktoren gesproken. We moeten afwachten wat er zondag uit het medische onderzoek komt."

Vooral achterin is de spoeling voor Koeman erg dun. Met Clément Lenglet heeft hij nog maar één fitte centrumverdediger over. Middenvelder Frenkie de Jong schoof de voorbije weken al regelmatig noodgedwongen terug naar de laatste linie.