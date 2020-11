Ajax en FC Utrecht zijn zaterdag aan elkaar gekoppeld bij de loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. PSV wacht een uitwedstrijd tegen De Graafschap, terwijl Feyenoord en AZ zijn vrijgeloot.

Er gingen slechts 23 clubs in de koker, omdat onlangs door de KNVB werd besloten om alle amateurclubs wegens de coronaregels uit het toernooi te halen.

Het besluit hield in dat negen clubs zouden worden vrijgeloot. Naast Feyenoord en AZ zijn dat sc Heerenveen, Heracles Almelo, ADO Den Haag, Fortuna Sittard, FC Volendam, NEC en MVV.

Ajax-FC Utrecht is het topaffiche in de tweede ronde. Met Willem II-Vitesse en FC Emmen-FC Groningen zijn er nog twee wedstrijden waarbij twee clubs uit de Eredivisie tegenover elkaar staan.

De Graafschap-PSV, Almere City-VVV-Venlo, Excelsior-PEC Zwolle en SC Cambuur-Go Ahead Eagles zijn de overige duels in de tweede ronde. De wedstrijden zijn op 15, 16 en 17 december.

FC Utrecht en Ajax troffen elkaar onlangs in de Eredivisie. De wedstrijd in stadion Galgenwaard eindigde in 0-3. (Foto: Pro Shots)