Cristiano Ronaldo heeft Juventus zaterdag met twee doelpunten aan een 2-0-overwinning geholpen in de Serie A-wedstrijd tegen Cagliari. Matthijs de Ligt maakte bij de regerend landskampioen zijn rentree na een schouderblessure. In België bezorgde Noa Lang Club Brugge met een fraaie omhaal de winst.

Federico Bernardeschi kwam in de elfde minuut tot scoren voor Juventus, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase van de eerste helft bracht Ronaldo zijn ploeg wel op voorsprong met een fraai schot in de rechterhoek.

Vier minuten later was de Portugees opnieuw trefzeker. Ditmaal werkte hij de bal van dichtbij binnen uit een corner en maakte hij zijn achtste goal in vijf competitieduels. Halverwege de tweede helft vond Ragnar Klavan het net namens Cagliari, maar die treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.

De Ligt speelde de hele wedstrijd mee bij Juventus en vormde het centrale verdedigingsduo met Merih Demiral. Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci ontbraken vanwege blessures.

De Ligt kwam voor het eerst dit seizoen in actie. De Oranje-international liet zich in augustus opereren aan zijn schouder, nadat hij al enkele maanden last had van het gewricht. Hij leek vorige maand terug te kunnen keren, maar de orthopedist raadde hem aan iets langer te revalideren.

Juventus op één punt van AC Milan

Juventus klimt dankzij de overwinning op Cagliari naar de tweede plek. 'De Oude Dame' heeft één punt achterstand op koploper AC Milan, dat zondag nog op bezoek gaat bij Napoli.

Eerder op de dag kwam Atalanta niet verder dan 0-0 bij het gepromoveerde Spezia. Robin Gosens, oud-speler van onder meer Heracles Almelo, zag vroeg in de tweede helft een doelpunt namens de bezoekers afgekeurd worden wegens buitenspel.

Marten de Roon maakte de negentig minuten vol bij Atalanta, Sam Lammers viel halverwege de tweede helft in en Hans Hateboer ontbrak door een blessure. De ploeg uit Bergamo bezet de zesde plaats.

Lang bezorgt Club Brugge winst met omhaal

In België kroonde Lang zich tot matchwinner bij Club Brugge in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. De oud-Ajacied maakte na een uur spelen het enige doelpunt met een omhaal van dichtbij.

Lang, die begin Ajax vorige maand voor Club Brugge verruilde, maakte zijn derde competitietreffer van het seizoen. De vleugelaanvaller werd een kwartier voor tijd gewisseld. Ruud Vormer speelde wel de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Club Brugge gaat aan kop in de Jupiler Pro League. De formatie van coach Philippe Clement heeft drie punten voorsprong op nummer twee Charleroi, dat twee duels minder heeft gespeeld en zondag nog AA Gent ontvangt.

