Vitesse heeft zaterdag punten verspeeld bij FC Groningen. Mede door een enorme misser van spits Armando Broja bleven de Arnhemmers op 1-1 steken en kan concurrent Ajax zondag uitlopen.

De ploeg van trainer Thomas Letsch kwam in het lege Hitachi Capital Mobility Stadion op achterstand door een fraaie treffer van Patrick Joosten. De aanvaller van FC Groningen knalde van afstand raak.

Op slag van rust kwam Vitesse op gelijke hoogte nadat Matús Bero al een flinke mogelijkheid had verprutst. Na een slim genomen vrije trap van Oussama Tannane was het de oplettende Loïs Opende die van dichtbij voor 1-1 zorgde.

In de tweede helft van de wedstrijd met weinig kansen had Vitesse-spits Broja de winnende treffer op zijn schoen. De jonge Albanees nam de bal goed mee en omspeelde keeper Sergio Padt knap, maar schoot voor een leeg doel hopeloos over. Hij blijft daardoor op vier treffers staan.

Het gelijkspel in Groningen betekent dat Vitesse, dat zeven van de vorige acht duels had gewonnen, als koploper wel een punt voorsprong heeft op Ajax. De Amsterdammers komen zondag echter nog in actie. In de Johan Cruijff ArenA is Heracles Almelo de tegenstander.

FC Groningen, waar Arjen Robben nog ontbrak, presteert met vier overwinningen, twee gelijke spelen en drie nederlagen vooralsnog wisselend. De ploeg van trainer Danny Buijs staat zevende.

Ongeloof bij Armando Broja nadat hij heeft verzuimd om Vitesse op 1-2 te zetten. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie