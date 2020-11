Willem II-VVV-Venlo ·

34' GOAL VVV-Venlo! 2-1



Giorgos Giakoumakis begint zo langzamerhand een fenomeen te worden in het shirt van VVV. De Griek controleert een lange bal uitstekend met rechts en rondt vervolgens met links al even begaafd af. Het is zijn achtste doelpunt van het seizoen, nog nooit stond een VVV-speler op zo veel goals na zijn eerste negen wedstrijden voor de club in de Eredivisie.