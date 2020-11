PEC Zwolle-FC Utrecht ·

32' GOAL PEC Zwolle! 1-0



Via een onvervalste klutssituatie, die volledig in het beeld van de wedstrijd past, komt PEC op voorsprong. Mustafa Saymak haalt uit van afstand en ziet zijn inzet via twee Utrecht-verdedigers met een boog over Maarten Paes heen vliegen en in het doel belanden. Het zal waarschijnlijk een eigen doelpunt van Django Warmerdam worden, want de linksback verandert de bal met zijn rug als laatste van richting.