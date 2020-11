Erling Haaland heeft Borussia Dortmund zaterdag in de Bundesliga met vier doelpunten aan een 2-5-zege op Hertha BSC geholpen. Bayern München verspeelde voor het eerst in twaalf jaar punten tegen Werder Bremen (1-1) en Peter Bosz won ondanks een enorme flater van zijn keeper met Bayer Leverkusen.

Dortmund stond halverwege bij Hertha nog achter door een treffer van Matheus Cunha, maar na rust bracht Haaland zijn ploeg in iets meer dan een kwartier met een loepzuivere hattrick op een 1-3-voorsprong.

Raphaël Guerreiro breidde de marge vervolgens verder uit, waarna Cunha uit een penalty iets terugdeed namens de thuisploeg. Haaland, die eerder op de dag de Golden Boy Award won, zorgde elf minuten voor tijd ook voor het slotakkoord en bracht zijn doelpuntentotaal in dit Bundesliga-seizoen op tien.

In de slotfase maakte Youssoufa Moukoko zijn debuut voor Dortmund. Met zestien jaar en één dag werd het Duitse toptalent de jongste speler ooit in de Bundesliga. Het record was in handen van Nuri Sahin, die 16 jaar en 335 dagen oud was bij zijn eerste optreden.

Dortmund bezet de tweede plek en heeft nog één punt achterstand op koploper Bayern München. 'Der Rekordmeister' voert de ranglijst nog aan, mede doordat RB Leipzig niet verder kwam dan 1-1 op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Yussuf Poulsen redde een punt voor Leipzig.

Teleurstelling bij de spelers van Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Bayern lijdt zeldzaam puntenverlies tegen Werder

In München mocht Werder dankzij een doelpunt op slag van rust van Maximilian Eggestein zelfs hopen op de eerste zege op Bayern sinds 2008, maar zover kwam het niet. Kingsley Coman zorgde na rust voor de gelijkmaker.

Op 11 september 2010 eindigde Bayern-Werder doelpuntloos en in de negentien daaropvolgende onderlinge Bundesliga-ontmoetingen was de overwinning steeds voor de Duitse recordkampioen. Bayern leed voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies.

Het Leverkusen van Bosz doet bovenin voorlopig ook goed mee. 'Die Werkself' wonnen op de valreep met 1-2 van Arminia Bielefeld - Aleksandar Dragovic scoorde vlak voor tijd - en heeft een punt minder dan Bayern.

Vooral Lukás Hrádecky zal blij zijn met de treffer van Dragovic, want de keeper van Leverkusen was vroeg in de tweede helft met een enorme blunder verantwoordelijk voor de 1-1. Hij trapte volledig mis bij een terugspeelbal.

Weghorst scoort, bizarre reeks Schalke duurt voort

Achter de top staat Wolfsburg op de vijfde plaats. Spits Weghorst zette zijn ploeg tegen het dolende Schalke 04 met zijn vierde seizoenstreffer al in de derde minuut op 0-1 en zag ploeggenoot Xaver Schlager voor de 0-2-eindstand zorgen.

Het resultaat betekent dat Schalke al 24 Bundesliga-wedstrijden op een overwinning wacht. Het is de langste zegeloze serie ooit op het hoogste Duitse niveau.

Verder leverde de ontmoeting tussen Borussia Mönchengladbach en FC Augsburg geen winnaar op (1-1) en eindigde ook Hoffenheim-VfB Stuttgart in een gelijkspel: 3-3.

VfL Wolfsburg kon mede dankzij Wout Weghorst juichen tegen Schalke 04. (Foto: Pro Shots)

