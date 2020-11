NAC Breda heeft zaterdag in het laatste kwartier puntenverlies voorkomen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won ondanks een razendsnel tegendoelpunt met 2-4 van FC Eindhoven.

Na iets meer dan een halve minuut spelen ging FC Eindhoven al aan de leiding in het Jan Louwers Stadion door een doelpunt van Brian De Keersmaecker. NAC stelde na een half uur in een tijdsbestek van twee minuten orde op zaken.

Nick Venema tikte in de 31e minuut de gelijkmaker binnen en een minuut later kopte Roger Riera een corner van Mounir El Allouchi achter doelman Ruud Swinkels.

Jacky Donkor deed in de 55e minuut wat terug namens Eindhoven, maar verdediger Robin Schouten zette NAC een kwartier voor tijd weer op voorsprong. Het slotakkoord was in de 81e minuut voor Mario Bilate, die een strafschop benutte.

NAC boekte in Eindhoven de derde overwinning in de laatste vier wedstrijden. De 'Parel van het Zuiden' staat nu met 27 punten op de vierde plek. Koploper SC Cambuur heeft een punt meer, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

