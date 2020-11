Almere City mag zich voorlopig koploper van de Keuken Kampioen Divisie noemen. Een week na de pijnlijke 7-2-nederlaag bij concurrent SC Cambuur werd Go Ahead Eagles zondag met 3-0 opzijgezet. Eerder op de dag boekte ook NAC Breda een zege.

In het eigen Yanmar Stadion stond Almere City bij rust al met 1-0 voor dankzij een treffer van Frederik Helstrup. In de tweede helft stelden Oussama Bouyaghlafen en Xian Emmers de overwinning veilig.

Almere City, dat bij Cambuur de eerste seizoensnederlaag leed, heeft als koploper een punt voorsprong op de concurrent uit Leeuwarden, die wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Cambuur komt net als Almere City vrijdag weer in actie.

NAC stond op bezoek bij FC Eindhoven razendsnel op achterstand, maar won wel: 2-4. Na iets meer dan een halve minuut scoorde Brian De Keersmaecker, waarna NAC in een tijdsbestek van twee minuten orde op zaken stelde. Nick Venema tikte in de 31e minuut de gelijkmaker binnen en een minuut later kopte Roger Riera raak.

Jacky Donkor deed in de 55e minuut wat terug namens Eindhoven, maar verdediger Robin Schouten zette NAC een kwartier voor tijd weer op voorsprong. Het slotakkoord was in de 81e minuut voor Mario Bilate, die een strafschop benutte.

NAC boekte in Eindhoven de derde overwinning in de laatste vier wedstrijden. De 'Parel van het Zuiden' staat nu met 27 punten op de vierde plek. Het gat naar Almere City is drie punten.

NAC Breda was een maatje te groot voor FC Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

