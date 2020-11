Hakim Ziyech heeft zaterdag met Chelsea de derde overwinning op rij geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Frank Lampard won met 0-2 bij Newcastle United.

Chelsea ging al na tien minuten aan de leiding op St. James' Park door een eigen doelpunt van Federico Fernández. De verdediger werkte een voorzet van Mason Mount (ex-Vitesse) van dichtbij achter zijn eigen doelman Karl Darlow.

Daar bleef het lange tijd bij, waarna Tammy Abraham in de 65e minuut de spanning uit de wedstrijd haalde. De 23-jarige spits werkte via de binnenkant van de paal binnen na een fraaie rush van Timo Werner, die hij op zijn eigen helft begon.

Ziyech, in de laatste twee competitieduels belangrijk met een doelpunt en drie assists, stond weer aan de aftrap bij Chelsea. De Marokkaans international maakte in de 87e minuut plaats voor Olivier Giroud.

Het was de derde competitiezege en vijfde overwinning op rij voor 'The Blues'. De ploeg van Lampard verloor na de nederlaag tegen Liverpool (0-2) op 20 september geen wedstrijd meer in de Premier League en staat nu met achttien punten gedeeld aan kop. De concurrenten moeten nog wel allemaal in actie komen.

Chelsea boekte bij Newcastle United de derde zege op rij in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League