Tottenham Hotspur heeft zaterdag de koppositie in de Premier League gegrepen. De ploeg van manager José Mourinho won de topper tegen Manchester City met 2-0. Hakim Ziyech boekte met Chelsea op bezoek bij Newcastle United de derde zege op rij: 0-2.

Son Heung-min opende al na vijf minuten de score voor Tottenham tegen City. De Zuid-Koreaan passeerde de uitgekomen Ederson met een schuiver in de linkerhoek. Even later vond ook Harry Kane het doel namens de thuisploeg, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

City leek na een klein half uur op gelijke hoogte te komen, maar de treffer van Aymeric Laporte werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege hands van Gabriel Jesus in de aanloop naar het doelpunt.

Halverwege de tweede helft kwamen de 'Spurs' wel op 2-0. Giovanni Lo Celso stond nog geen minuut op het veld, toen hij de bal op aangeven van Kane in de verre hoek plaatste. Steven Bergwijn had een basisplaats bij de Londense club en speelde tot een kwartier voor tijd mee.

Dankzij de overwinning gaat Tottenham in ieder geval voor een dag aan kop. De voorsprong op nummer twee Chelsea bedraagt twee punten. Nummer drie Leicester City heeft ook twee punten achterstand, maar gaat zondag nog op bezoek bij Liverpool. Manchester City is terug te vinden in de middenmoot.

Tammy Abraham viert de tweede treffer van Chelsea tegen Newcastle United. (Foto: Pro Shots)

Ziyech boekt derde zege op rij met Chelsea

Chelsea ging al na tien minuten aan de leiding op St. James' Park door een eigen doelpunt van Federico Fernández. De verdediger werkte een voorzet van Mason Mount (ex-Vitesse) van dichtbij achter zijn eigen doelman Karl Darlow.

Daar bleef het lange tijd bij, waarna Tammy Abraham in de 65e minuut de spanning uit de wedstrijd haalde. De 23-jarige spits werkte via de binnenkant van de paal binnen na een fraaie rush van Timo Werner, die hij op zijn eigen helft begon.

Ziyech, in de laatste twee competitieduels belangrijk met een doelpunt en drie assists, stond weer aan de aftrap bij Chelsea. De Marokkaans international maakte in de 87e minuut plaats voor Olivier Giroud. Het was de derde competitiezege en vijfde overwinning op rij voor 'The Blues'.

Interim-coach Wayne Rooney speelde de hele wedstrijd bij Derby County. (Foto: Pro Shots)

Derby County verliest ook onder Rooney

Op een niveau lager verloor Derby County onder interim-trainer Wayne Rooney de eerste wedstrijd sinds het ontslag van Phillip Cocu. 'The Rams', de hekkensluiter in het Championship, moesten zich met 1-0 gewonnen geven tegen Bristol City. Het enige doelpunt van het duel werd in de 78e minuut gemaakt door Famara Diedhiou.

Derby County nam vorige week zaterdag na een dienstverband van anderhalf jaar afscheid van Cocu en de Nederlandse assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers. De Brabander was met de ambitieuze club uit Derby weggezakt naar de krochten van het Championship en won slechts één van de elf competitiewedstrijden.

In Engels topscorer aller tijden Rooney vond Derby County een interim-opvolger. De 120-voudig Engels international was onder Cocu al speler en assistent. Hij neemt met Liam Rosenior de taken van de hoofdtrainer waar, totdat de Championship-club een nieuwe coach heeft gevonden.

Overigens speelde Rooney ook in de wedstrijd tegen Bristol City. Hij maakte de negentig minuten vol en droeg de aanvoerdersband van Derby County, dat nog altijd maar zes punten heeft na twaalf duels.