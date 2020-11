De vrouwen van Olympique Lyon hebben vrijdagavond de eerste nederlaag in vier jaar geleden in de Division 1 Féminine. De ploeg van trainer Jean-Luc Vasseur ging met 1-0 ten onder bij Paris Saint-Germain.

Marie-Antoinette Katoto zorgde in de elfde minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De 22-jarige Française maakte zo een einde aan een reeks van tachtig competitiewedstrijden waarin Lyon niet verloor.

De laatste keer dat Lyon het onderspit dolf in de competitie, was op 12 december 2016. Ook toen was Paris Saint-Germain verantwoordelijk voor de nederlaag: de Parijzenaars wonnen destijds eveneens met 1-0.

Door de historische overwinning mag PSG zich ook koploper in de Division 1 Féminine noemen. De nog ongeslagen formatie won dit seizoen acht van de eerste negen wedstrijden en heeft één punt meer dan Olympique Lyon.

Lyon is al jarenlang onaantastbaar in Frankrijk én Europa. Sinds 2007 ging de landstitel telkens naar 'La Reine' en de laatste vijf edities van de UEFA Women's Champions League werden ook allemaal gewonnen door Olympique Lyon.

Tussen 2017 en afgelopen zomer stond Shanice van de Sanden onder contract bij Lyon. De Oranje-international tekende in september een tweejarig contract bij VfL Wolfsburg.