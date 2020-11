Trainer Thomas Tuchel heeft zich vrijdagavond flink geërgerd aan de manier waarop de spelers van Paris-Saint Germain de tweede helft tegen AS Monaco benaderden. De Parijzenaars gaven na rust een 0-2-voorsprong uit handen en verloren met 3-2.

"In de eerste helft domineerden we de wedstrijd, maakten we twee doelpunten en werd in mijn ogen één treffer onterecht afgekeurd. Maar in de tweede helft was de concentratie weg en namen we het niet meer serieus genoeg", zei een boze Tuchel tegen Téléfoot.

Kylian Mbappé leidde PSG in Monaco met twee doelpunten de weg tegen zijn oude club, maar Kevin Volland deed na rust hetzelfde voor de thuisploeg. Na de twee treffers van de Duitse middenvelder schoot Cesc Fàbregas AS Monaco in de 84e minuut vanaf de stip naar de zege.

"Na rust waren we minder goed aan de bal en namen we het verdedigen niet meer serieus", concludeerde Tuchel. "Daarom zijn wij compleet verantwoordelijk te houden voor deze nederlaag. Misschien ging het in de eerste helft te makkelijk voor mijn spelers en hadden ze het gevoel alsof het al 0-3 of 0-4 stond."

Paris Saint-Germain liet zich na rust verrassen door AS Monaco. (Foto: Pro Shots)

'Duel met Leipzig is een soort bekerfinale'

Door de zege werd niet alleen het gat tussen nummer twee AS Monaco en koploper Paris-Saint Germain verkleind tot vier punten; de Parijzenaars beleefden ook een slechte generale voor het belangrijke Champions League-duel met RB Leipzig van dinsdag.

"Ik kan niet verklaren hoe we deze bizarre wedstrijd hebben verloren, maar we moeten elkaar bijeenrapen en aan de wedstrijd tegen Leipzig gaan denken. Het wordt echt een gigantische test voor ons. We gaan ons op die wedstrijd voorbereiden alsof het een bekerfinale is", besloot Tuchel.

Paris Saint-Germain moet dinsdag op eigen veld eigenlijk van Leipzig winnen om een goede kans te houden op een plek in de achtste finales. De verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen heeft op dit moment drie punten minder dan Manchester United en Leipzig.

