Erling Haaland heeft zaterdag de Golden Boy Award gewonnen, de prijs voor grootste talent in Europa tot 21 jaar. De spits van Borussia Dortmund kreeg de meeste stemmen in de jaarlijkse verkiezing van de Italiaanse krant Tuttosport.

De twintigjarige Haaland, die zaterdag op de voorpagina van Tuttosport prijkt, kreeg meer stemmen dan onder anderen Dortmund-ploeggenoot Jadon Sancho, FC Barcelona-aanvaller Ansu Fati en Alphonso Davies van Bayern München.

Onder de laatste twintig kanshebbers waren ook Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch, Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain) en Sergiño Dest (FC Barcelona). Onder anderen PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren, AZ-spits Myron Boadu en Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida vielen eerder af.

De Golden Boy Award is voor Haaland een beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling van de afgelopen jaren. Het Noorse toptalent brak door bij Red Bull Salzburg en dwong in januari van dit jaar een transfer af naar Borussia Dortmund.

Erling Haaland werd beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling. (Foto: Pro Shots)

Haaland tweede speler van Dortmund die de prijs wint

In 29 officiële wedstrijden voor Dortmund kwam Haaland al 27 keer tot scoren en was hij goed voor zes assists. De zevenvoudig international, op dit moment gedeeld topscorer in de Champions League, scoorde dit seizoen al elf keer in elf wedstrijden.

Haaland treedt met de Golden Boy Award in de voetsporen van Atlético Madrid-aanvaller João Félix, die de prestigieuze prijs vorig jaar won. Hij is na Mario Götze (2011) de tweede speler van Borussia Dortmund die uitgeroepen wordt tot 'Golden Boy'

In 2018 viel die eer ten deel aan Matthijs de Ligt. De toenmalige Ajacied en Rafael van der Vaart zijn de enige twee Nederlanders die de Golden Boy Award ooit in de wacht wisten te slepen. Van der Vaart was in 2003 direct de eerste winnaar.