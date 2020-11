Paris Saint-Germain heeft vrijdag een pijnlijke nederlaag geleden in de Ligue 1. De Parijzenaars verspeelden op bezoek bij AS Monaco in de tweede helft een 0-2-voorsprong en verloren met 3-2.

Er was aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor PSG. Na 37 minuten stond het al 0-2. Kylian Mbappé, die terugkeerde na een paar weken blessureleed, opende in de 25e minuut na een fraaie versnelling de score tegen zijn oude club en verdubbelde ruim tien minuten later uit een strafschop de marge.

Na rust ging het echter helemaal mis voor PSG. Kevin Volland, die afgelopen zomer werd overgenomen van Bayer Leverkusen, maakte in de 52e minuut met een intikker de aansluitingstreffer (1-2) en trok de stand in de 65e minuut met wederom een intikker ook nog eens in evenwicht (2-2).

PSG was volkomen van de leg en gaf tot overmaat van ramp de zege cadeau aan Monaco. Abdou Diallo verspeelde knullig de bal aan Volland en haalde hem neer in het strafschopgebied, waarna hij een rode kaart kreeg en Cesc Fàbregas de strafschop benutte en de eindstand bepaalde op 3-2.

Bij PSG viel Neymar, die net als Mbappé een poosje ontbrak vanwege een blessure, viel na een uur in voor Angel Di Maria, maar hij kon een blamage dus niet afwenden. Mitchel Bakker, die woensdag nog speelde met Jong Oranje, kwam halverwege de tweede helft binnen de lijnen.

Ondanks de derde verliespartij van het seizoen blijft PSG wel aan kop gaan in de Ligue 1. De regerend landskampioen heeft vier punten voorsprong op nummer twee Monaco. Nummer vier Olympique Marseille heeft evenveel puntenverlies dan PSG, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in Ligue 1