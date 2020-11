FC Volendam heeft vrijdag met een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen TOP Oss duur puntenverlies geleden in de strijd om de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie. Jong PSV maakte een 3-0-achterstand ongedaan tegen MVV Maastricht: 3-3.

FC Volendam nam in de eerste helft de leiding door een mooie vrije trap van Dean James, maar slaagde er niet in om de 1-0 over de streep te trekken. TOP Oss bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 1-1 door een doelpunt van Dennis van der Heijden.

Daardoor blijft FC Volendam de nummer vijf op de ranglijst. De oranjehemden hebben zes punten achterstand op koploper SC Cambuur, dat donderdag de topper won tegen nummer twee De Graafschap (0-2).

Nummer zes NEC profiteerde niet van de uitglijder van FC Volendam. De Nijmegenaren speelden op eigen veld met 1-1 gelijk tegen Roda JC, dat een half uur met een man minder op het veld stond door een rode kaart voor Roland Alberg.

NEC kwam voor rust op achterstand door een doelpunt van Kees Luijckx en bracht in de 78e minuut de stand in evenwicht door een treffer van Thomas Beekman. NEC kreeg daarna nog dé kans op de 2-1, maar Syb van Ottele miste een strafschop.

NEC-aanvaller Thomas Beekman kopte de 1-1 binnen tegen Roda JC. (Foto: Pro Shots)

Excelsior vindt aansluiting bij subtop

Excelsior deed wel goede zaken en was de grote winnaar van de avond. De Rotterdammers wonnen thuis op overtuigende wijze met 4-1 (alle doelpunten vielen in de tweede helft) van Jong AZ en stegen van de elfde naar de zevende plaats.

Elías Már Ómarsson - dit seizoen al goed voor vijftien doelpunten - Tijs Velthuis (eigen goal), Ahmad Mendes Moreira en Stijn Meijer scoorden voor Excelsior en Des Kunst deed bij een 3-0-achterstand iets terug namens Jong AZ.

De bijzonderste wedstrijd van de avond was die tussen MVV en Jong PSV. MVV stond na 66 minuten nog op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Arne Naudts (twee keer) en Joeri Schroijen, maar daarna werd het nog 3-3 dankzij treffers van Kristófer Kristinsson (twee keer) en Yorbe Vertessen.

Jong Ajax verspeelde een 0-2-voorsprong tegen FC Den Bosch. Binnen vijf minuten was het al 0-2 door twee doelpunten, waaronder een strafschop, van Brian Brobbey, maar ook daar werd het nog een remise dankzij twee treffers van invaller Ryan Trotman.

Jong FC Utrecht was met 2-1 te sterk voor Helmond Sport. Daar viel de 1-0 al na veertig seconden via Odysseus Velanas. Lance Duijvestijn was vrij snel daarna verantwoordelijk voor de gelijkmaker en Jeredy Hilterman zorgde vlak voor tijd voor de 2-1.

