Manchester City-manager Josep Guardiola ziet Lionel Messi het liefst zijn carrière afsluiten bij FC Barcelona. De Argentijnse sterspeler wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar de Engelse topclub.

"Ik wil als fan van FC Barcelona dat Messi daar blijft. Want daar hoort hij. Maar hij zit in zijn laatste contractjaar en ik kan niet in zijn hoofd kijken", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd van zaterdag tegen Tottenham Hotspur in de Premier League.

Messi wilde afgelopen zomer aanvankelijk vertrekken bij FC Barcelona, maar hij besloot na een paar rumoerige weken alsnog te blijven. Hij zou vanaf komende zomer echter weer willen samenwerken met Guardiola, die tussen 2008 en 2012 zijn trainer was bij FC Barcelona.

"Maar Messi is een speler van FC Barcelona. Als je naar mijn mening vraagt, ben ik enorm dankbaar voor wat 'Barça' voor mij heeft gedaan; in de opleiding, als speler en als manager. Ze hebben me echt alles gegeven. Ik wil dat hij zijn carrière daar afsluit", aldus Guardiola.

Josep Guardiola en Lionel Messi tijdens hun gezamenlijke tijd bij FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Mijn periode als coach bij FC Barcelona is voorbij'

Guardiola sloot onlangs zelf een terugkeer op korte termijn bij FC Barcelona uit. Hij geldt als een van de succesvolste trainers aller tijden in Camp Nou. Hij won met FC Barcelona onder meer drie landstitels, twee keer de Champions League en ook tweemaal het WK voor clubs.

"Mijn periode als coach bij FC Barcelona is voorbij, dat heb ik al vaker gezegd. In je leven moet je alles één keer doen. Die fase heb ik achter me gelaten. Ik zal zeker terugkeren op mijn stoeltje in het stadion om mijn club te zien, maar verder is het klaar", zei hij.

Guardiola zette die woorden donderdag kracht bij door zijn aflopende contract bij Manchester City met twee jaar te verlengen tot de zomer van 2023. Hij is sinds 2016 de eindverantwoordelijke bij de 'Citizens', die matig zijn begonnen aan het seizoen en slechts tiende staan in de Premier League.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League