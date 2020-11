Ajax kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo niet beschikken over Antony. De vleugelspeler heeft nog te veel last van een spierblessure.

De twintigjarige Antony viel twee weken geleden uit in het uitduel met FC Utrecht (0-3-zege), de laatste wedstrijd van Ajax voor de interlandperiode. Hij werd in de rust vervangen door David Neres.

De Braziliaan kon zich vanwege zijn blessure - Ajax heeft alleen gemeld dat het om spierklachten gaat - niet aansluiten bij de Braziliaanse olympische selectie voor oefenwedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Egypte.

Antony stond vrijdag wel op het trainingsveld in Amsterdam, maar hij deed individueel zijn oefeningen en was nog niet fit genoeg om bij de groep aan te sluiten. De ontmoeting met Heracles komt nog te vroeg voor hem.

De zomeraanwinst, die voor liefst 15 miljoen euro overkwam van São Paulo, deed dit seizoen voorlopig mee in elk Eredivisie-duel van Ajax. Hij maakte daarin vier doelpunten en leverde bovendien twee assists.

Koploper Ajax en nummer tien Heracles beginnen zondag om 12.15 uur aan hun duel in de Johan Cruijff ArenA. Jeroen Manschot is de scheidsrechter in Amsterdam.

