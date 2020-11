Willem II gaat tijdens de thuiswedstrijd van zaterdag tegen VVV-Venlo experimenteren met supportersgeluiden in het stadion. Op verzoek van de supporters schallen er spreekkoren en liederen door de speakers in het Koning Willem II Stadion.

"De supporters en club missen de gezamenlijke wedstrijdbeleving. Om die beleving enigszins terug te laten keren, worden er gedurende de wedstrijd supportersgeluiden ten gehore gebracht die afgelopen seizoen opgenomen zijn bij een thuiswedstrijd", schrijft Willem II vrijdag op de eigen site.

Aanvoerder Jordens Peters is blij met de actie van de fans. "Het is een mooi initiatief van onze fanatieke achterban om ons op alternatieve wijze het steuntje in de rug te geven dat we van ze gewend zijn maar nu moeten missen. We weten dat we door duizenden supporters vanuit huis gesteund worden, maar nu kunnen we ze ook indirect horen."

Willem II besluit na de wedstrijd tegen VVV-Venlo of het experiment navolging verdient. Het duel tussen de huidige nummers veertien en elf op de ranglijst begint zaterdag om 19.00 uur.

Sinds oktober, toen de wedstrijden in de Eredivisie zonder publiek moesten worden afgewerkt vanwege de coronamaatregelen, wordt er op televisie gebruikgemaakt van supportersgeluiden. De spelers kunnen dat niet op het veld horen.

De clubs hebben de hoop dat er in januari weer publiek welkom is in de stadions. Om die reden staan pas na de winterstop de toppers tussen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ op het programma.

