Jordan Teze heeft vrijdag zijn contract bij PSV met drie seizoenen verlengd. De 21-jarige verdediger ligt nu tot de zomer van 2024 vast in Eindhoven. Hij had nog een verbintenis tot het einde van dit seizoen.

Teze beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij PSV. Onder coach Roger Schmidt is hij centraal achterin uitgegroeid tot basisspeler.

"Het is ondanks de bizarre afgelopen maanden voor mij persoonlijk een heel mooi jaar geworden", zegt Teze op de website van PSV. "Er is ontzettend veel gebeurd. Ik ben trots op mijn ontwikkeling, maar weet ook dat er nog veel meer aan komt. Daar richt ik me op."

In 2018 maakte de jeugdinternational al zijn debuut in de Eredivisie, maar daarna moest hij lang wachten op speeltijd in de hoofdmacht. Hij deed ervaring op bij Jong PSV en kreeg dit seizoen een nieuwe kans in het eerste elftal.

'Hij heeft dit helemaal zelf verdiend'

Tot nu toe speelde Teze dit seizoen twaalf officiële wedstrijden, waaronder zeven competitieduels. Ook heeft hij inmiddels vier interlands voor Jong Oranje achter zijn naam staan.

"Jordan is een goed voorbeeld van een speler die de route heeft afgelegd van de jeugd naar het eerste elftal", aldus technisch manager John de Jong. "Hij heeft dit contract helemaal zelf verdiend. Sinds zijn debuut voor Jong PSV in 2017 heeft hij stap voor stap toegewerkt naar een volwaardige positie in het eerste elftal van PSV. Dat ging niet altijd vanzelf, maar Jordan heeft volgehouden."

Begin vorige maand was Teze een van de vele PSV'ers die besmet raakte met het coronavirus. Hij miste hierdoor twee EK-kwalificatieduels van Jong Oranje.