Matthijs de Ligt kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Cagliari in de Serie A zijn langverwachte rentree maken voor Juventus. De verdediger is volledig hersteld van een schouderblessure.

"Matthijs traint alweer een tijdje met ons mee. Zijn schouder heeft goed gereageerd op de behandelingen van de orthopedist en hij is klaar om te spelen", liet trainer Andrea Pirlo vrijdag weten op zijn persconferentie.

De Ligt liet zich in augustus opereren aan zijn schouder. Hij kampte al enkele maanden met klachten aan het gewricht. Zijn schouder schoot meerdere keren uit de kom, maar dankzij een speciale brace kon hij toch het seizoen uitspelen.

De oud-Ajacied leek vorige maand terug te kunnen keren in de wedstrijdselectie, maar na een bezoek aan de orthopedist werd hem aangeraden om wat langer te revalideren. Tegen Cagliari kan hij dan eindelijk zijn eerste minuten maken van dit seizoen.

Bergwijn weer beschikbaar voor Tottenham

Steven Bergwijn kan zaterdag in het thuisduel met Manchester City in de Premier League weer in actie komen voor Tottenham Hotspur. De aanvaller is verlost van de klachten die ervoor zorgden dat hij in de afgelopen interlandperiode niet kon meedoen met het Nederlands elftal.

"Steven is twee weken hier geweest en dat gaf hem de tijd om te herstellen. Hij is nu klaar voor de wedstrijd van morgen", zei manager José Mourinho op zijn persconferentie.

Bergwijn werd vorige week maandag bij aankomst in Zeist onderzocht door de medische staf van Oranje en toen bleek dat hij niet fit genoeg was voor de ontmoetingen met Spanje, Bosnië en Herzegovina en Polen. Hij keerde daarom direct terug naar Londen.