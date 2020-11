Wereldvoetbalbond FIFA heeft 17 december als nieuwe datum vastgesteld voor zijn jaarlijkse gala. Wegens het coronavirus zal het programma van de verkiezing voor de beste voetballers van het jaar aangepast zijn.

Het FIFA-gala zou aanvankelijk in september worden gehouden, maar vanwege de coronacrisis werd het evenement uitgesteld. Andere verkiezingen, zoals de uitreiking van de Gouden Bal door het Franse tijdschrift France Football, gaan in 2020 helemaal niet door.

De verkiezing van FIFA's Best zal geheel online worden gehouden. Van 25 november tot en met 9 december kunnen bondscoaches, aanvoerders van nationale ploegen, fans en tweehonderd journalisten hun stem uitbrengen.

Vorig jaar eindigde Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk als tweede bij de verkiezing, achter Lionel Messi. Bovendien werd de verdediger van Liverpool samen met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong opgenomen in het beste elftal van 2019.

Oranje-doelvrouw Sari van Veenendaal werd vorig jaar uitgeroepen tot beste keeper ter wereld. In 2017 won Lieke Martens de prijs voor beste voetbalster en Oranje-bondscoach Sarina Wiegman was de beste trainer in het vrouwenvoetbal van dat jaar.