Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft vrijdag Mohamed Salah in bescherming genomen. De Egyptische aanvaller kreeg deze week flink wat kritiek te verduren omdat hij in eigen land bij een drukbezochte bruiloft was en daarna positief testte op het coronavirus.

Salah bezocht tijdens de afgelopen interlandperiode het huwelijksfeest van zijn broer in Egypte. Volgens Egypt Today Magazine, dat beelden van een dansende Salah publiceerde, is de kans groot dat hij toen COVID-19 heeft opgelopen. Duidelijk is in elk geval wel dat hij geen afstand hield van de andere genodigden.

Klopp heeft Salah gesproken over diens gedrag. Hij wilde daar op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zondag tegen koploper Leicester City in de Premier League niet al te veel over kwijt, maar benadrukte wel dat hij een goede relatie heeft met zijn steraanvaller.

"Ik ga in het openbaar niet zeggen wat ik precies tegen mijn spelers vertel, maar ik kan jullie wel zeggen dat ik afgelopen zomer in Duitsland was en een vriend zijn verjaardagsfeest had verplaatst voor mij. Er waren vijftig man en het was buiten. Het was toegestaan, maar ik ben toch niet gegaan", aldus Klopp.

"In andere landen is er meer sociale druk op je. Een bruiloft van je broer is een zeer speciale gebeurtenis. Al mijn spelers houden zich over het algemeen zeer goed aan de afspraken. Natuurlijk zijn er momenten dat er iets gebeurt, maar ze zijn op de hoogte van de situatie."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om beelden te bekijken van Mohamed Salah op de bruiloft van zijn broer.

'Niemand hoeft medelijden met ons te hebben'

Salah mist door zijn positieve test niet alleen de topper tegen Leicester, maar waarschijnlijk woensdag ook het Champions League-duel op eigen veld met Atalanta. Hij keert vrijdag terug naar Engeland en zal dan enkele dagen in thuisisolatie moeten. Hij heeft geen symptomen.

Liverpool kampt sowieso met een enorme waslijst aan afwezigen. Naast Salah ontbreken tegen Leicester City ook de niet helemaal fitte Jordan Henderson en de langdurig geblesseerden Virgil van Dijk, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain en Trent Alexander-Arnold.

"Maar niemand hoeft medelijden met ons te hebben. Zolang we over elf spelers kunnen beschikken, zullen we met alles wat we hebben vechten voor de punten. Het maakt het alleen wat lastiger omdat veel spelers op één positie serieus geblesseerd zijn geraakt", doelde Klopp op de verdediging.

Fabinho en Thiago Alcantara kunnen mogelijk wel weer meedoen tegen Leicester City. Liverpool heeft als nummer drie een punt achterstand op de 'Foxes'. Tottenham Hotspur, dat het zaterdag in eigen huis opneemt tegen Manchester City, staat tweede met evenveel punten als Liverpool.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League