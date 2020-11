Als gedeeld koploper hervat Vitesse zaterdag na een interlandpauze van twee weken de Eredivisie. Architect van de historisch goede competitiestart van de Arnhemmers is de onbekende trainer Thomas Letsch. Een profiel van een bezeten en beleefde Duitser, die met zijn attractieve speelstijl herinneringen oproept aan Peter Bosz.

Vitesse-doelman Remko Pasveer zat met zijn oud-ploeggenoot Simon Cziommer op de tribune toen Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA werd weggeblazen door Red Bull Salzburg (0-3). Het was op een winterse dag in februari 2014, in de knock-outronde van de Europa League. Pasveer keek met verbazing naar het intense spel van de Oostenrijkse formatie, getraind door huidig PSV-trainer Roger Schmidt. Naast Schmidt zat een kale man op de stoel. Zijn naam? Thomas Letsch.

Ruim zes jaar later tilt Letsch zijn kicksen over een pad in de Arnhemse bossen bij Sportcentrum Papendal. Muts over het hoofd, stoppeltjesbaard op de zongebruinde wangen. Of de verslaggevers nog iets willen weten na de besloten training?, vraagt de 52-jarige Duitser de bijna tien uitgerukte verslaggevers op vriendelijke toon. Na een paar gesprekken duikt hij het riante clubgebouw in.

Letsch is de architect van het historische succes van Vitesse, dat samen met Ajax medekoploper in de Eredivisie is. Met 21 punten uit acht duels beleven de Arnhemmers de beste competitiestart uit de clubgeschiedenis. Maar misschien nog belangrijker zijn de positieve recensies uit alle hoeken van Nederland. Met het avontuurlijke 'volgasvoetbal' van Letsch is het bekritiseerde 'Wolga-catenaccio' van zijn Russische voorganger Leonid Slutsky uit Arnhem verdreven.

Wie is deze Letsch, een trainer zonder achtergrond als profvoetballer en een exponent van de bewierookte Red Bull-school? Hoe steekt hij in elkaar? En waarom slaat zijn aanpak zo aan in Arnhem?

Thomas Letsch observeert zijn spelers tijdens de eerste training van Vitesse op 1 juli. (Foto: Pro Shots)

'Hij is geen man die spelletjes speelt'

Johannes Hofer, verslaggever van de Oostenrijkse sportzender Sky Sport Austria, leerde Letsch zo'n vijf jaar geleden kennen, toen Letsch begon als coach van FC Liefering, het opleidingsteam van Red Bull Salzburg, uitkomend op het tweede niveau van Oostenrijk. Letsch, die als voetballer strandde in hogere amateurcompetities in Duitsland, had toen alleen wat Duitse amateurclubs en jeugdteams van Red Bull Salzburg getraind en was één seizoen assistent van Schmidt bij de hoofdmacht.

"Vanaf het begin was Letsch succesvol bij FC Liefering, maar hij had ook de spelers die bij zijn speelstijl pasten", zegt Hofer telefonisch vanuit Oostenrijk. "Hij heeft altijd zijn ideeën over de speelwijze en doet daar geen concessies aan, tenzij het echt niet anders kan." Zijn stijl is gevormd door de Red Bull-school, waarin jagen, hoge intensiteit en direct spel de belangrijkste bouwstenen zijn.

In 2017 leert Hofer een andere kant van Letsch kennen. Red Bull Salzburg is op dat moment op zoek naar een nieuwe trainer en Letsch lijkt met zijn achtergrond de gedoodverfde kandidaat voor de vacature. Tot ieders verrassing komt de clubleiding uit bij Marco Rose, die toen de oudste jeugd van de Oostenrijkse club coachte. "Letsch was niet boos, maar hij geloofde er niet meer in en stopte. Hij wilde niet onder iemand komen te staan die eigenlijk lager dan hem op de ladder stond."

"Rose kreeg zijn aanstelling mede omdat hij betere contacten binnen de top van de club had. Letsch is geen man die spelletjes speelt, ook niet bij mij voor de camera. Het is een aardige man. Niet losgerukt van de werkelijkheid, maar altijd beleefd en nederig."

Onder Thomas Letsch zijn Oussama Tannane (midden) en Thomas Bruns (rechts) opgebloeid bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

'Letsch vraagt spontaan wat je buiten voetbal doet'

Het zijn ook woorden die ze bij Vitesse bezigen, waar Letsch dit voorjaar in beeld komt na de komst van de nieuwe technisch directeur, Johannes Spors. Spors, jarenlang hoofdscout bij RB Leipzig, kent Letsch uit het Red Bull-netwerk. De trainer zit al een jaar thuis na mislukte dienstverbanden bij het Oostenrijkse Austria Wien (ontslag na ruim één jaar) en het Duitse Erzgebirge Aue (57 dagen).

Het eerste wat Thomas Bruns dacht toen Letsch de nieuwe trainer werd? "Dat worden de eerste twee, drie weken van de voorbereiding trainen zonder bal. Het is een Duitser, hè?" Het tegendeel blijkt waar. "We trainen hard en agressief, maar ook met plezier."

Bruns, die onder Slutsky op een zijspoor was beland bij Vitesse en werd verhuurd aan FC Groningen, PEC Zwolle en VVV-Venlo, noemt Letsch een "mensenmens". Nog voor de eerste training spraken ze over zijn situatie in Arnhem. "Ik had direct het gevoel dat ik met een schone lei kon beginnen", aldus de opgebloeide middenvelder, die alleen twee wedstrijden miste door een coronabesmetting.

"Hij vertelt wat goed is en wat niet goed is. Hij maakt een praatje en grapjes. Hij komt 's ochtends binnen en vraagt spontaan of ik wat gedaan heb en of ik naar de kapper ben geweest. Niet elke trainer doet dat. Hij is de baas en dat weet iedereen, maar soms heb je ook het gevoel dat hij tussen ons staat."

Aanvoerder Remko Pasveer schudt de hand van trainer Thomas Letsch na de 4-1-zege op RKC op 26 oktober. (Foto: ANP)

'Hij is de baas zonder te schreeuwen'

Letsch is de baas zonder te schreeuwen, aldus aanvoerder Pasveer. "Iedereen weet precies wat hij moet doen. Hij is heel direct. Zo is hij ook in de kleedkamer, heel open. Een dolletje, een gesprekje en makkelijk benaderbaar. Hij probeert iedereen aandacht te geven. Als er wat is thuis, valt daarover met hem te praten. Hij geeft jongens wat, zodat zij ook wat kunnen teruggeven. Hij is een slimme trainer."

Onder Letsch, wiens vrouw en dochter zijn achtergebleven in de buurt van Salzburg, excelleren ook de licht ontvlambare Riechedly Bazoer en Oussama Tannane. Nadat Tannane rood kreeg voor een tirade tegen de scheidsrechter tijdens ADO-Vitesse (0-2), nam Letsch de spelmaker de volgende dag apart voor een gesprek. "Wat er gebeurde, was natuurlijk niet goed, dat weet hij zelf ook, maar dit hoort bij deze speler. Ik heb daar geen probleem mee", zei Letsch daar later over in dagblad Trouw.

De naam van Letsch roept bij Bruns herinneringen op aan Peter Bosz, met wie hij werkte bij Heracles Almelo. "Hij komt bij Bosz in de buurt. Qua speelstijl, maar ook als mens." De 37-jarige Pasveer, al zeventien jaar actief in het profvoetbal en eveneens oud-Heraclied, sluit zich bij die woorden aan. "Ik vind het altijd mooi als trainers gedurfd en aanvallend willen spelen. Peter Bosz en Letsch hebben dat heel erg. Letsch zit bij mij nu al in de top drie."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie