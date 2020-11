PSV-trainer Roger Schmidt is blij dat de coronazorgen voorbij lijken te zijn in Eindhoven. De Duitser kan aan het begin van een zeer drukke periode eindelijk weer over een bijna volledig fitte selectie beschikken.

"We hopen dat we het ergste achter de rug hebben", zei Schmidt vrijdag op een persconferentie. "Er zijn vanmorgen weer testen geweest (de uitslagen daarvan volgen pas in het weekend, red.), maar ik denk dat er weinig spelers meer zijn die het virus niet gehad hebben."

De Duitser deed in de eerste acht competitieduels al een beroep op 28 spelers, meer dan elke andere Eredivisie-trainer. Dat kwam vooral door een flinke lijst aan coronabesmettingen; liefst elf spelers van de A-selectie testten positief.

Vorige week keerden met Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix, Joël Piroe, Maxime Delanghe en Vincent Müller de laatste vijf spelers die besmet waren terug op het trainingsveld.

Volgens Schmidt zijn al zijn internationals bovendien zonder fysieke problemen teruggekomen van hun nationale ploeg. Alleen de Ivoriaan Ibrahim Sangaré kon vrijdag nog niet trainen; hij sluit zaterdag pas aan.

"Een aantal spelers is logischerwijs nog wat vermoeid vanwege het interlandvoetbal, maar iedereen lijkt gelukkig fit. De jongens kwamen vrolijk terug", aldus Schmidt, die nog wel de al langer geblesseerden Érick Gutiérrez, Armando Obispo, Maxi Romero en Marco van Ginkel mist.

PSV won in zijn laatste competitieduel met 3-0 van Willem II. (Foto: Pro Shots)

Zeker negen duels in 31 dagen

PSV vervolgt de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen FC Twente (aftrap 16.45 uur), een duel tussen de nummer drie (PSV) en vijf (FC Twente) van de Eredivisie. "Twente heeft een goede ploeg", zei Schmidt. "Vooral in de aanval hebben ze veel kwaliteit."

De wedstrijd in Enschede is de eerste van zeker negen duels van PSV in 31 dagen tijd. Dat worden er tien als de Eindhovenaren zaterdag niet vrijgeloot worden voor de tussenronde van de TOTO KNVB Beker.

Voorafgaand aan FC Twente-PSV zal een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Harry van Raaij. De oud-voorzitter van PSV overleed begin deze week op 84-jarige leeftijd.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie