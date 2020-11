Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan zondag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard niet beschikken over een rits basisspelers. Daartegenover staat de terugkeer van Nicolai Jørgensen, die na wekenlange afwezigheid sowieso gaat spelen.

Advocaat nam vrijdag op zijn persconferentie zelfs een lijstje mee met daarop de namen van de afwezigen. Van doelman Justin Bijlow, Ridgeciano Haps, Leroy Fer, Luis Sinisterra, Róbert Bozeník en Christian Conteh was al duidelijk dat ze niet inzetbaar waren. Daar komen ook verdedigers Uros Spajic en Tyrell Malacia bij.

"We moeten het doen met de spelers die er wel zijn", probeerde Advocaat positief te blijven. "Begin dit seizoen hebben we een aantal spelers gehaald van wie we wisten dat ze blessuregevoelig zijn en waar de medische staf voor gewaarschuwd heeft. Die zitten allemaal in het lijstje afwezigen."

Opsteker voor Advocaat is dat hij tegen Fortuna Sittard weer kan beschikken over Jørgensen. De Deense spits viel op 25 oktober in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2) uit met een liesblessure en was sindsdien uit de roulatie. Hij gaat tegen Fortuna sowieso spelen.

Ondanks de vele afwezigen weigert Advocaat te klagen over het drukke speelschema van Feyenoord. "Het lijkt me als speler heerlijk als je acht of negen wedstrijden in anderhalve maand kan spelen. Zo moet je het ook brengen en niet te veel praten van: wat is het toch zwaar zeg."

De wedstrijd tussen Feyenoord en hekkensluiter Fortuna Sittard begint zondag om 14.30 uur in Limburg. De Rotterdammers bezetten de vierde plek op de ranglijst met een achterstand van drie punten op koploper Ajax.

