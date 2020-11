Ronald Koeman begrijpt dat Lionel Messi eerder deze week van zich afbeet bij vragen van de Spaanse media. De coach van FC Barcelona raakte vrijdag zelf ook geïrriteerd toen hij louter vragen kreeg over de Argentijn.

"Het is respectloos om Leo na zo'n lange reis meteen te vragen over Antoine (Griezmann, red.)", foeterde Koeman vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de topper tegen Atlético Madrid.

Messi keerde woensdag na interlands met Argentinië terug in Barcelona en werd op het vliegveld opgewacht door de media. Die confronteerden de sterspeler met uitspraken van Eric Olhats, de ex-zaakwaarnemer van Antoine Griezmann. "Ik ben het zat dat ik altijd de schuld krijg van alle problemen bij Barcelona", reageerde Messi op het vliegveld.

De voormalige agent van Griezmann zei onlangs in Franse media dat Messi een "betreurenswaardige houding" heeft en alles bepaalt bij Barcelona. Ook stelde hij dat de aanvaller nooit achter de komst van de Fransman heeft gestaan.

"Ik snap dat jullie naar controverses zoeken, maar in de kleedkamer heb ik geen problemen tussen hen gezien", zei Koeman over de verhouding tussen Messi en Griezmann. "Bovendien is Olhats al jaren niet meer de zaakwaarnemer van Griezmann. Het is complete onzin."

Teleurstelling bij Lionel Messi na het gelijkspel van Argentinië tegen Paraguay (1-1). (Foto: ANP)

Atlético mist Suárez tegen Barcelona

Koeman raakte geïrriteerd en wilde geen antwoord meer geven op andere vragen over Messi. Wel ging hij in op een vraag over het aflopende contract van de Argentijn. "Naar mijn mening moet hij hier blijven, maar ik ben niet degene die hem moet overtuigen. Niemand weet wat er in de toekomst gebeurt."

Barcelona en Atlético staan zaterdag om 21.00 uur tegenover elkaar in Wanda Metropolitano. De ploeg van Koeman staat achtste en de Madrilenen bezetten de derde plaats.

Atlético moet het tegen Barcelona zonder Luis Suárez stellen. De Uruguayaan kan niet in actie komen tegen zijn oude club vanwege een coronabesmetting. Bij Barcelona is Philippe Coutinho weer inzetbaar na een hamstringblessure.

