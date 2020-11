De KNVB heeft over het seizoen 2019/2020 een verlies van bijna 7 miljoen euro geleden, blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van de voetbalbond. De rode cijfers zijn het gevolg van de coronacrisis.

Door de pandemie konden de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie vorig seizoen niet worden afgemaakt, moest de finale van de TOTO KNVB Beker worden geschrapt, werd het amateurvoetbal stilgelegd en ging er een streep door diverse interlands.

De KNVB liep daardoor ongeveer 12,5 miljoen euro aan inkomsten mis, wat tot een negatief bedrijfsresultaat van 6,9 miljoen euro heeft geleid. Dat is 2,5 miljoen euro meer dan de voetbalbond had begroot. In 2018/2019 werd er nog een winst van 4,3 miljoen euro geboekt.

Door het inzetten van bestemmingsreserves - goed voor een bedrag van in totaal 4,9 miljoen euro - blijft er van de 6,9 miljoen euro een tekort van 2 miljoen euro over. De KNVB gebruikt het eigen vermogen om dat tekort weg te werken.

Naast de gemiste inkomsten door afgebroken competities en afgelaste wedstrijden raakte de voetbalbond geld kwijt door financiële steun aan het betaalde voetbal en het amateurvoetbal. Zo werd er onder meer bijgedragen aan het solidariteitsfonds (betaald voetbal) en een steunpakket voor het amateurvoetbal.

De KNVB benadrukt wel dat 'slechts' de laatste vier maanden van het boekjaar (juli 2019-juni 2020) sterk zijn beïnvloed door de coronamaatregelen. Over het boekjaar 2020/2021 zal de impact van de coronacrisis dus mogelijk nog groter zijn.