MVV Maastricht wordt niet vervolgd voor een mogelijk discriminerende uiting van een supporter tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (1-7-verlies) in de Keuken Kampioen Divisie. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft vrijdag na uitvoerig onderzoek besloten dat de Limburgse club vrijuit gaat.

"De aanklager heeft geconstateerd dat een supporter van MVV zich mogelijk discriminerend heeft uitgelaten tegenover een speler van SC Cambuur, maar dat MVV dit niet had kunnen voorkomen. Daarnaast heeft MVV volledig meegewerkt aan het tuchtrechtelijk onderzoek", meldt de KNVB op de website.

Begin september leek een groepje MVV-supporters tijdens de wedstrijd in De Geusselt wat te roepen in de richting van Cambuur-aanvaller Issa Kallon. Bij het begin van de tweede helft riep de stadionspeaker om dat het duel gestaakt zou worden bij racistisch gedrag van de fans.

MVV en de KNVB stelden daarop een onderzoek in naar de gebeurtenissen. De club uit Maastricht beweerde vervolgens in een verklaring dat één supporter iets naar Kallon had geschreeuwd.

"Middels camerabeelden is vast komen te staan dat de supporter inderdaad iets roept naar Kallon. Of het racistische opmerkingen zijn - waar de voetballer van spreekt - is niet door deze camera's, die in de nok van het stadion hangen, waar te nemen", schreef MVV toen.

Volgens de KNVB staat het niet tuchtrechtelijk vervolgen van MVV los van het treffen van verdere maatregelen tegen individuele supporters.

