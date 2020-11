De Zuid-Koreaanse wedstrijdpromotor The Fasta moet 162 fans compenseren, omdat het de belofte Cristiano Ronaldo in actie te zien niet kon waarmaken. De aanvaller van Juventus bleef in juli vorig jaar, tot woede van 65.000 Zuid-Koreaanse fans, op de bank zitten tijdens een wedstrijd tegen een sterrenelftal van de K-League (3-3).

Een rechter in Seoel oordeelde dat The Fasta daarmee "contractuele verplichtingen, ondanks onvoorziene omstandigheden" heeft geschonden. Hij sprak van "emotioneel leed" voor de fans die speciaal voor Ronaldo naar het stadion waren gekomen.

The Fasta moet 162 aanklagers de helft van de ticketprijs terugbetalen, plus een extra vergoeding van omgerekend ongeveer 37 euro. Kaartjes waren binnen enkele minuten uitverkocht en de prijzen varieerden tussen omgerekend 22 euro en 300 euro.

De Zuid-Koreaanse competitie K-League beschuldigde Juventus van "misleiding" en eiste een verontschuldiging. De Italiaanse topclub deed een promotietoer en was met een vertraagde vlucht naar Zuid-Korea gevlogen. Daardoor werd de aftrap van de wedstrijd een uur verplaatst.

In februari werden al twee Zuid-Koreaanse fans door een rechter in het gelijk gesteld in dezelfde zaak. De rechter bepaalde toen dat The Fasta aan beide fans een schadevergoeding van 371.000 won (omgerekend ruim 280 euro) moest betalen.