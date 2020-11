Sherida Spitse verlaat het Noorse Valerenga in januari voor Ajax. De recordinternational van de Oranjevrouwen tekent een contract voor anderhalf jaar bij de Amsterdammers tot medio 2022.

"De reden om voor Ajax te kiezen was omdat we niet meer 100 procent gelukkig waren in het buitenland", zegt de dertigjarige Spitse vrijdag op de site van Ajax. "Vervolgens kwam deze optie voorbij. Ik ben zelf altijd fan van Ajax geweest. Om dan nu zelf het shirt te gaan dragen, is hartstikke mooi."

Spitse begon haar loopbaan in 2007 bij sc Heerenveen en maakte vijf jaar later de overstap naar FC Twente. Tussen 2014 en 2017 stond de middenvelder al in Noorwegen onder contract bij LSK Kvinner FK. Ze keerde kort terug bij FC Twente, maar koos begin 2018 wederom voor Noorwegen en ging bij Valerenga spelen.

Bij de Oranjevrouwen is Spitse al jarenlang een vaste waarde. De geboren Friezin, met 180 interlands recordinternational, veroverde in 2017 met Nederland de Europese titel. Twee jaar later haalde Spitse met Oranje de WK-finale in Frankrijk, die werd verloren van de Verenigde Staten.

Meerdere internationals spelen nu in Vrouwen Eredivisie

Het is niet de eerste keer dat een grote naam uit het vrouwenvoetbal terugkeert naar Nederland. Ajax Vrouwen versterkte zich afgelopen zomer al met Stefanie van der Gragt, terwijl Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg een contract tekenden bij PSV.

"Langzamerhand begint het team steeds meer vorm te krijgen", zegt Daphne Koster, manager van Ajax Vrouwen. "De komst van Stefanie afgelopen zomer gaf al een enorme boost. Als je het hebt over echte karakters in je elftal, dan horen Stefanie en Sherida wel in dat rijtje thuis."

Ajax is uitstekend aan het seizoen in de Vrouwen Eredivisie begonnen. De ploeg van trainer Danny Schenkel verloor in de eerste zeven competitiewedstrijden nog geen punt en gaat fier aan kop. Naaste belager PSV heeft zes punten minder.

