Franz Beckenbauer heeft vrijdag opgeroepen tot een rentree van Thomas Müller in het Duitse elftal. 'Der Kaiser', die zijn land dinsdag in de Nations League vernederd zag worden door Spanje (6-0), denkt dat de aanvallende middenvelder van Bayern München voor stabiliteit in het elftal kan zorgen.

Bondscoach Joachim Löw besloot begin 2019 om door te selecteren en de 31-jarige Müller, Mats Hummels (31) en Jérôme Boateng (32) niet meer op te roepen. Door de huidige prestaties van het drietal bij hun club - en de wisselvallige resultaten van Duitsland - komt die controversiële beslissing steeds meer onder druk te staan.

"Müller zou het team weer op kunnen zwepen, zoals hij nu ook bij Bayern doet als ze het moeilijk hebben", schrijft de 75-jarige Beckenbauer vrijdag in zijn column in Bild. "Als Löw het elftal in maart tijdens de laatste duels voor het EK nog niet op orde heeft, is het tijd om van koers te veranderen."

Honderdvoudig international Müller is nog altijd van grote waarde voor Bayern München, waarbij hij in 2008 debuteerde. Vorig seizoen was de Duitser in vijftig officiële wedstrijden goed voor veertien treffers en 26 assists en ook dit seizoen is hij weer productief voor 'Der Rekordmeister'.

Duitsland werd door Spanje afgedroogd in Sevilla. (Foto: Pro Shots)

Beckenbauer vindt dat Löw moet blijven

Hoewel Duitse media na de blamage tegen Spanje vooral veelvuldig speculeren over een vertrek van Löw, hoeft de bondscoach volgens Beckenbauer niet ontslagen te worden. De zestigjarige Duitser ligt sowieso nog tot en met het WK van 2022 vast bij de Duitse voetbalbond.

"Natuurlijk moet hij doorgaan en het land leiden tijdens het EK. Door deze periode leert hij veel. Ik mis op dit moment wel leiders binnen het elftal en die heb je nodig als het niet goed gaat", benadrukt Beckenbauer, die in 1974 als speler en in 1990 als bondscoach wereldkampioen werd met het toenmalige West-Duitsland.

"De nederlaag tegen Spanje past niet bij het Duitse elftal en werd veroorzaakt door een totale black-out. Nu lacht de wereld ons uit, maar gelukkig zijn er zelden dergelijke mislukkingen bij het nationale team."