SC Cambuur heeft donderdagavond in een directe confrontatie met concurrent De Graafschap de koppositie overgenomen in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Leeuwarden won op De Vijverberg met 0-2.

Erik Schouten maakte in de 42e minuut de 0-1 voor Cambuur. Bij een corner kreeg De Graafschap de bal niet weg, waardoor een chaotische situatie ontstond en de verdediger binnenschoot. Na rust joeg de thuisploeg op de gelijkmaker. Spits Ralf Seuntjens kreeg twee goede kansen, maar in de 65e minuut was het raak aan de andere kant.

Giovanni Korte ontsnapte bij een counter van Cambuur. De aanvaller klopte De Graafschap-keeper Rody de Boer met een fraaie boogbal en zette zo de 0-2-eindstand op het scorebord.

Door de zege steeg Cambuur van de derde naar de eerste plaats. De ploeg van trainer Henk de Jong heeft nu evenveel punten als De Graafschap, maar de club uit Doetinchem heeft een wedstrijd meer gespeeld. Bovendien is het doelsaldo van Cambuur veel beter (+31 om +7)

Nummer drie Almere City heeft een punt minder dan Cambuur en De Graafschap en ook een duel minder gespeeld dan de Doetinchemmers.

Top 6 Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur 12-28 (+31)

2. De Graafschap 13-28 (+7)

3. Almere City 12-27 (+11)

4. NAC Breda 12-24 (+11)

5. FC Volendam 11-21 (+17)

6. NEC Nijmegen 11-20 (+9)

De harde kern van De Graafschap had vooraf een fraaie sfeeractie. (Foto: Pro Shots)

Plet schiet Telstar naar zege

Eerder op de avond bezorgde Glynor Plet Telstar de overwinning in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De spits leidde zijn ploeg met twee doelpunten naar een 2-0-zege op de hekkensluiter.

Plet opende na een klein uur spelen uit een rebound de score voor Telstar. Drie minuten later was hij opnieuw trefzeker na een dieptepass van Redouan El Yaakoubi. Sebastian Soto, die maandag tweemaal scoorde bij zijn debuut voor de Verenigde Staten, bleef ditmaal zonder goals.

Door de overwinning klimt Telstar naar de achtste plek op de ranglijst. Wel hebben de 'Witte Leeuwen' minstens één wedstrijd meer gespeeld dan bijna alle andere clubs. Dordrecht leed alweer de tiende nederlaag van het seizoen.

Vreugde bij Telstar na de 1-0 van Glynor Plet. (Foto: Pro Shots)

